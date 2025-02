La situazione. La gara cruciale sarà con Manresa

Archiviata la palpitante vittoria contro il Petkim Spor, è già ora di guardare al futuro del Round of 16. La Unahotels ha messo alle spalle già un terzo delle partite in calendario, con la seconda giornata che si concluderà stasera con la sfida fra Manresa e Tenerife, entrambe vittoriose all’esordio.

Al di là del risultato del derby spagnolo, la Unahotels ha rimesso il destino in BCL fra le proprie mani e, in tal senso, sarà cruciale lo scontro al Bigi del 5 marzo quando arriverà Manresa. La truppa di Priftis ha, infatti, rispettato il ruolino di marcia che si poteva prevedere sulla carta con un ko contro la corazzata Tenerife e il blitz a Smirne. Una vittoria, dopo la sosta, consentirebbe alla Unahotels di compiere il giro di boa con ampie chance di staccare il pass per i quarti di finale.

Classifica: Tenerife*, Manresa*, Unahotels 2, Petkim Spor 0.

*una in meno