La situazione. Soltanto i rossoblù hanno la certezza del play in gold

A due giornate dal termine della prima fase solo la Stosa è matematicamente certa della qualificazione al play in gold. Le altre 3 squadre che accompagneranno i senesi nella seconda fase verranno fuori dalle gare odierne e da quelle della settimana prossima. Empoli può staccare il pass già oggi ad Arezzo, mentre molto importante sarà lo scontro diretto tra San Miniato e Cecina, divise in classifica da soli 2 punti. Cecina che sarà il prossimo avversario della Virtus, domenica prossima alle 18 nell’ultima giornata della prima fase. Per il quarto posto la lotta è ristretta a 3 formazioni, San Miniato, Lucca e Quarrata. Se i pistoiesi dovrebbero fare percorso netto e sperare nelle disgrazie altrui, per Lucca e San Miniato sarà decisivo lo scontro diretto dell’ultima giornata. Rimarrà poi da capire con quanti punti le varie squadre si qualificheranno ma quello sarà possibile calcolarlo solamente domenica prossima al termine di tutte le partite in programma.