La situazione. Zanotti out, ’straordinari’ per i lunghi

La notizia dell’entità dell’infortunio occorso a Simone Zanotti ha spento l’entusiasmo per la vittoria conquistata dall’Estra nell’US Basket Cup. In primis per il giocatore che dovrà stare fuori per almeno 40 giorni, uno stop decisamente lungo che lo vedrà costretto a saltare le prime partite di campionato; e poi per la squadra e coach Tommaso Della Rosa, che adesso si trovano costretti a trovare una soluzione alternativa. Zanotti che, tra le altre cose, in queste prime uscite aveva fatto vedere quanto fosse importante per lo scacchiere biancorosso. La sua assenza costringerà gioco forza a cambiare qualcosa dal momento che adesso nel ruolo di cinque c’è il solo Daniele Magro che dovrà essere assecondato dagli altri compagni di reparto. In altri termini sia Gabriele Benetti che Nicolas Alessandrini saranno chiamati a fare gli straordinari e soprattutto il primo anche a giocare nello spot di centro per dare minuti di riposo a Magro. Un adattamento forzato ma necessario sperando che i tempi di recupero di Zanotti possano accorciarsi o almeno non andare oltre quelli previsti dallo staff medico. L’Estra si troverà comunque ad affrontare i primi impegni di campionato in emergenza, tuttavia almeno per il momento sembra esclusa la possibilità di un ritorno sul mercato.