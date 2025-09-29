La soddisfazione di Benedetto. "Approccio ottimo e gara sempre gestita»

"Sapevamo che sarebbe stato complicato vincere a San Severo, abbiamo approcciato bene la partita e comandato sin dall‘inizio". Coach Giovanni Benedetto si porta a casa dalla lunga trasferta pugliese i primi due punti del campionato e un‘altra prova convincente dei suoi ragazzi dopo quella con Livorno. "Ci siamo preparati in settimana studiando le possibili contromosse per far male a San Severo, una squadra ormai abituata a questi palcoscenici ed allenata da un collega che stimo molto come Bernardi. Abbiamo limitato i loro principali terminali offensivi, ci siamo riusciti con Bugatti e un po‘ meno con Lucas, ma i ragazzi nel complesso sono stati attenti e concentrati. Sappiamo di avere in Renzi un giocatore tanto attenzionato dalle difese avversarie, in settimana abbiamo guardato le partite di Chiusi (dove Renzi giocava, ndr) lo scorso anno contro San Severo, e ci siamo fatti un‘idea di come diventare pericolosi nel caso in cui lo avessero raddoppiato. Casagrande? Abbiamo scelto di non rischiarlo, Marchini è rientrato ma lo abbiamo centellinato, speriamo ora di passare una settimana tranquilla e di recuperare tutti".

Risultati: Virtus Roma-Pesaro 76-69, Andrea Costa Imola-Luiss Roma 59-70, Latina-Quarrata 84-77, Caserta-Jesi 87-82, Piombino-Faenza 71-74, Livorno-Casoria 89-81 dts, Virtus Imola-Fabriano 85-66.