La squadra di coach Ghizzinardi vince di 21 punti. Jesi, grande serata. Sconfitta San Severo

GENERAL

93

ALLIANZ SAN SEVERO

72

GENERAL CONTRACTOR : Varaschin 15, Malatesta ne, Carnevale 5, Bruno 11, Filippini 8, Merletto 3, Nisi ne, Ihedioha ne, Valentini, Rossi 18, Marulli 20, Casagrande 13. All. Marcello Ghizzinardi.

ALLIANZ SAN SEVERO: Tchintcharauli ne, Montanari 2, Pazin 11, Pierotti 11, Fall 9, Gatto 9, Colombo 2, Petrushevski 8, Guastamacchia 8, Magrini 12. All. Luciano Nunzi.

Arbitri: Spinelli e Lilli (Rm).

Parziali: 24-12, 47-27, 66-52.

Gara con poca storia tra una General in eccellente condizione fisica e mentale e una Allianz incapace di reggere i ritmi imposti dagli orange e carenti sotto l’aspetto mentale (a demerito degli ospiti una serie impressionante di falli tecnici, non influenti sul risultato finale, culminati con altrettante trasformazioni dalla linea della carità – alla fine 2832, 87% – e con l’espulsione di Magrini a 5’ dalla sirena). L’equilibrio è durato appena 5’ minuti, unico vantaggio ospite (8-10) Sul 10 pari letale accelerazione orange 12 punti a firma dalla coppia Marulli Casagrande, San Severo doppiata 24-12. Jesi in campo col secondo quintetto dopo il primo intervallo, si scatena Rossi in attacco retina bucata da ogni dove ( 43-23) Magrini si prende la prevista razione di fischi prima di infilare la tripla del – 17 (per l’ex capitano un apprezzabile 34 dalla linea dei 6.75) Gara in archivio? Non ancora: dopo il tè arriva la reazione ospite, Jesi alza il piede all’acceleratore, ne approfittano gli ospiti parziale (2-10) fino al – 10 (51 - 41), Solo un fuoco di paglia, passata la bufera la General ricomincia a far male dall’arco, Merletto-Bruno-Casagrande per l’ultima decisiva spallata. E alla fine applausi convinti di un pubblico in gran parte ritrovato.

Gianni Angelucci