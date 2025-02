La squadra di Pinelli saluta Bruni, che di comune accordo ha lasciato il club. Union Basket, domani duello con la capolista Montevarchi. "Dragons, a Pontassieve serve la gara perfetta»

Tanta voglia di riscatto. E’ quella che i Dragons Prato metteranno sul parquet della palestra Balducci di Pontassieve, dove oggi (palla a due alle 18.30) saranno di scena contro il Valdisieve, per rimediare all’amara sconfitta subita al termine del primo supplementare domenica scorsa nel derby casalingo con Agliana. I pratesi scenderanno in campo però senza Giovanni Bruni, che ha lasciato di comune accordo il club: "La risoluzione – spiegano dai Dragons – è nata esclusivamente dal fatto che l’atleta, professionista di settore, ha avuto un’opportunità di lavoro migliorativa per categoria, vicinanza e durata del rapporto, e nel rispetto della persona, è stata presa la decisione condivisa, di salvaguardare la prospettiva professionale del ragazzo, al quale tutto l’ambiente resta e resterà sempre molto legato". Tornando al match di campionato con il Pontassieve, queste le parole di coach Pinelli alla vigilia: "Servirà la miglior prova di gruppo della stagione - dice -. Arriviamo a questa trasferta con voglia di giocarla in maniera eccellente, perché solo in questo modo possiamo uscire da un campo così difficile, uno dei più insidiosi di tutta la categoria e dove molti non hanno fatto risultato. Vincere avrebbe un significato doppio, sia per impatto morale che per consistenza del nostro percorso".

L’altra pratese di C, l’Union Basket, sarà invece impegnata domani nel big-match contro la capolista Fides Montevarchi alla palestra Toscanini. Queste le rimanenti partite in programma per la diciannovesima giornata: San Vincenzo-Sancat Firenze, Cus Pisa-Bottegone, Agliana-Pino, Fucecchio-Pontedera, Sansepolcro-Cus Firenze. La classifica della serie C maschile: Fides Montevarchi 36 punti; Dragons Prato 28; Pino Firenze 24; Union Basket Prato 22; Valdisieve, Agliana e Sancat Firenze 20; San Vincenzo 18; Bottegone 16; Folgore Fucecchio e Dukes Sansepolcro 12; Juve Pontedera 10; Cus Firenze 8; Cus Pisa 6.

Massimiliano Martini