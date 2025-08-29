La squadra si allena per il momento al PalaMarchetti, Muscari del Geims: "Una volta sistemati gli arretrati, ci attiveremo per trovare gli incastri negli spazi disponibili». PalaRuggi out per i biancorossi: ci sono debiti da saldare

A un mese esatto dalla prima gara interna dell’Up Andrea Costa, si apre la questione legata al PalaRuggi.

A inizio settimana si è svolto un incontro tra i responsabili del club biancorosso, quelli del Geims, società che gestisce l’impianto, e il sindaco Marco Panieri per dissipare le nubi prima del via della nuova stagione, ormai alle porte.

All’ordine del giorno, per così dire, c’erano le pendenze relative alla passata stagione a carico dell’Andrea Costa, che non rendono fluido il ritorno nel palasport imolese dei ragazzi di coach Luca Dalmonte, che non a caso finora stanno svolgendo la preparazione a Castel Guelfo e al Ruggi hanno disputato solo l’amichevole a porte chiuse con la Virtus.

A chiarire la situazione è Lorenzo Muscari, direttore del Geims: "Nel rispetto di tutte le società che fruiscono dell’impianto del PalaRuggi, che sono 34, e dei contratti firmati – spiega il dirigente –, fino a quando la posizione debitoria non verrà sanata, non potremo dare l’utilizzo dell’impianto sportivo alla societa dell’Andrea Costa per le partite, così come pure per gli allenamenti".

Una posizione che non lascia spazio a grandi interpretazioni, ma che l’Andrea Costa può ancora sistemare in vista della prossima stagione, anche se il tempo stringe e la programmazione degli orari è già stata stilata almeno fino a meta settembre.

Bisognerà ricordare, infatti, che il debutto delle formazioni imolesi è previsto per il week end del 27 e 28 settembre, quindi fra un mese, essendo entrambe in casa, con una che dovrà anticipare al sabato sera e l’altra giocherà invece la domenica pomeriggio.

"C’è già stato una scambio di e-mail al fine di trovare una quadra – prosegue ancora Muscari –, noi stiamo aspettando. Una volta sistemati gli arretrati ci attiveremo per trovare gli incastri negli spazi rimasti disponibili".

Sul fronte Andrea Costa, Cristian Pavani contattato ieri ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali a riguardo, facendo trasparire grande tranquillità su una rapida risoluzione. E’ verosimile che l’Up, una volta sistemata questa partita, opterà per continuare ad allenarsi prevalentemente al PalaMarchetti, venendo a Imola solo per la partita e per un allenamento.

Per come ha impostato gli allenamenti coach Dalmonte, con un unico turno lungo al posto del doppio allenamento, la presenza delle scuole al Ruggi la mattina sarebbe, inoltre, una problematica che a Castel Guelfo non c’è, tanto che anche la Virtus Imola durante l’anno utilizza l’impianto intitolato a Marco Marchetti.

febo