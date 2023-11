La storia. Boffalora, dove la pallacanestro non ha età

Un anno in più sulle spalle, quando si ha una certa età, si sente e anche in maniera tangibile. Gli acciacchi sono sempre di più, i riflessi sono più lenti e, ad ogni scatto, ci si chiede il perché di tanta fatica. Eppure, la passione non cambia mai. In realtà, è l’unica vera motivazione per non dire basta e continuare a correre su e giù per il campo. Dopo aver concluso la prima esperienza con un brillante terzo posto nel campionato Over 40 UISP Monza&Brianza, il Boffalorello Basket ha deciso di riprovarci. Nuova iscrizione, questa volta al torneo Over 45, con l’obiettivo di divertirsi ma, ovviamente, anche vincere. "Lo scorso anno è stato impegnativo ma ricco di soddisfazioni – spiega coach Parozzi – Pur con qualche infortunio di troppo, siamo riusciti a qualificarci alle Final Four di Como e portare a casa un ottimo terzo posto. Questa volta vorremmo alzare l’asticella. Sono arrivati nuovi giocatori, esperti vista l’età media. Diciamo che puntiamo in alto".

Il gruppo è decisamente navigato, tanto che nel “roster“ ci sono soprattutto cinquantenni: "Credo che questo non sia un problema – continua Parozzi – Parliamo di gente che ha sempre giocato a basket, alcuni anche a livelli interessanti, quindi, sanno tutti perfettamente cosa serve per vincere. L’importante è gestirsi al meglio e trovare il tempo per allenarsi e rispondere alle convocazioni per le partite. Chiaramente, siamo tutti impegnati con i rispettivi lavori e, di conseguenza, non è sempre facile trovare il tempo per essere sempre presenti in palestra".

Dal “course consultant“ di una scuola di studio dell’inglese al proprietario di un azienda di tendaggi, passando per impiegati nel settore amministrativo o esperti di marketing, il Boffalorello Basket è una squadra di persone diverse tra loro ma con in comune l’amore per la pallacanestro: "Quando abbiamo iniziato questa avventura eravamo preoccupati. C’era la paura di ritrovarci in quattro gatti. Invece siamo cresciuti di numero. Quest’anno i tesserati per il campionato sono quasi venti giocatori. Un numero significativo che conferma la grande voglia di continuare a divertirsi con la palla da basket tra le mani". Una squadra che è diventata anche popolare nel paese, tanto che, nelle partite casalinghe (solitamente di domenica pomeriggio), il Palazzetto di Boffalora Sopra Ticino è molto frequentato. In questo caso, sono i figli a fare il tifo per i papà, non viceversa: "Cerchiamo anche di rendere il momento della partita divertente, con della buona musica – conclude il coach –. Poi, a fine match, comunque vada a finire, una birretta non manca mai. In fin dei conti, ce la meritiamo...". Intanto tutti si sono segnati le seguenti date: 13-14-15 giugno 2024, ovvero quando andranno in scena, a Rimini-Riccione, le finali nazionali. La passione è importante ma vincere conta sempre di più, a qualsiasi età.

Fabrizio Ponciroli