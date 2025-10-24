La Stosa dimentica il derby e pensa a La Spezia. Gianoli indica la strada: "Serve aggressività"

La sconfitta di sabato scorso nel derby contro il Costone, la prima stagionale dopo 3 vittorie consecutive, non ha scalfito le sicurezze della Stosa che è uscita comunque con delle certezze tecniche e tattiche importanti dalla sfida del PalaOrlandi. Divario a parte, sicuramente immeritato per quanto visto in campo, la Virtus ha tenuto testa per circa 30 minuti alla formazione forse più attrezzata del campionato ed anzi ha messo in grande difficoltà per oltre 25 minuti una squadra come la Vismederi che è sicuramente più profonda ed esperta della Virtus. Adesso però è tempo di riscatto per i ragazzi di coach Evangelisti che domenica pomeriggio al PalaCorsoni riceveranno la visita di La Spezia e del mattatore del campionato, il tiratore sloveno Kmetic che nel successo di domenica scorsa dei liguri contro Gran Torino ne ha messi a referto addirittura 41. In casa Stosa è tornato a pieno regime dopo un periodo di acciacchi Alessandro Gianoli atteso dalla sfida sotto le plance con il forte Pesenato: "Sabato scorso nel derby siamo stati molto bravi per due quarti e mezzo - commenta il lungo rossoblu classe 2003 - giocando con intensità alta, attaccando e difendendo molto bene di squadra. Quando loro hanno iniziato a fare canestro da fuori con continuità e sono andati in vantaggio ci siamo un po’ disuniti prendendo troppe iniziative personali. Contro una squadra del genere dovevamo aspettarci di trovare delle difficoltà, siamo stati bravi per più di metà partita, ma non è bastato. Abbiamo ripreso a lavorare martedì mattina sapendo di doverci allenare duramente in vista della partita di domenica. Abbiamo fatto una riunione dove abbiamo visto gli errori commessi contro il Costone. Ci stiamo allenando molto bene e con intensità alta e sono sicuro che riusciremo a fare il meglio nella prossima partita. Domenica affrontiamo La Spezia, una squadra molto ostica con 2/3 giocatori di grande talento. Dovremo essere bravi a contenerli con la nostra difesa ed essere aggressivi come siamo sempre - conclude Gianoli - Giochiamo in casa e questo per noi è un vantaggio". In vista della gara di domenica ha recuperato al 100% anche Redaelli: il classe 2004, non utilizzabile contro il Costone a causa di un fastidioso virus influenzale, ha ripreso ad allenarsi già da inizio settimana e sarà regolarmente a disposizione dello staff. In occasione del match contro la formazione ligure l’azienda senese Tecnoservice, ormai da molti anni al fianco della società di Piazzetta Don Perucatti, sarà match sponsor della gara.