La Stosa Virtus all’esame Quarrata. Ceccarelli: "Occhio ai loro lunghi"

Ultimo impegno casalingo della prima fase per la Stosa che oggi pomeriggio alle 17,30 al PalaCorsoni affronta il Dany Quarrata con il pass per il play in gold già in tasca dalla settimana scorsa. I rossoblù non possono però rilassarsi, in primis perché Quarrata è ancora in corsa per i primi 4 posti e i 2 punti palio volgono molto, in secondo luogo perché vincere e chiudere al meglio davanti ai propri tifosi aiuterebbe e non poco a preparare una vera e propria finale come quella che attende i senesi domenica prossima a Cecina. I pistoiesi si presentano al PalaCorsoni per giocarsi le ultime chances di qualificazione tra le prime 4 e con tanta voglia di riscatto dopo la beffa subita nella gara di andata dove la Virtus inseguì per 38 minuti salvo poi sorpassare e imporsi negli ultimi 2 giri di lancette.

Nella Stosa rimane da valutare l’impiego di Lombardo. L’ala classe 90, che si è procurato una distorsione alla caviglia nel match della settimana scorsa a Genova e sta proseguendo il percorso per il pieno recupero, con molta probabilità verrà utilizzato solo in caso di estrema necessità.

"Sappiamo che Quarrata è una buona squadra, la classifica lo dimostra - afferma l’assistant coach della Stosa Edoardo Ceccarelli - All’andata è stata una partita molto intensa, loro sono un gruppo solido che fa dell’intensità fisica e dell’1 contro 1 le proprie armi principali. Dovremo prima di tutto stare attenti a questi aspetti e poi giocare la nostra partita su entrambe le metà campo. Dovremo stare attenti ai loro lunghi, sia Regoli che Tiberti sono due giocatori che per caratteristiche ci possono mettere in difficoltà. Il resto dei giocatori sono sicuramente molto interessanti, dovremo essere bravi a metterli in condizione di fare degli errori, perché se al contrario faremo giocare loro una pallacanestro semplice e pulita potremmo andare in difficoltà. Dovremo essere bravi a imporre noi quelle che sono le nostre caratteristiche - conclude Ceccarelli - sia in attacco che in difesa". Come già successo due settimane fa nel match casalingo contro Legnaia, proseguono le iniziative rivolte alle società legate alla Virtus da una importante collaborazione tecnica. Dopo la Pallacanestro Grosseto, stavolta ad essere ospitato al PalaCorsoni sarà il Basket Asciano. I ragazzi del minibasket e del settore giovanile maschile e femminile ascianese entreranno in campo insieme alla squadra per la presentazione per poi spostarsi in tribuna insieme ai dirigenti e ai genitori per sostenere la Virtus.