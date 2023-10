La Stosa Virtus batte nettamente Serravalle. Partita sempre in controllo. Mercoledì Lucca

STOSA VIRTUS

94

SERRAVALLE

81

STOSA: Berardi 1, Bolis 5, Bartoletti 1, Dal Maso 25, Aminti ne, Laffitte 14, Olleia 7, Costantini 3, Calvellini 14, Becatti ne, Diminic 15, Lombardo 9. Allenatore Lasi.

SERRAVALLE: Gay 14, Rossi 13, Avino, Taverna 15, Razic 17, Tava, D’Alessandro ne, Ruiu ne, Corino 11, Pavone 11. Allenatore Gatti.

Parziali: 29-25; 47-40; 72-64.

SIENA – Torna al successo la Stosa Virtus nella quinta giornata di campionato. Al PalaCorsoni i rossoblù di coach Lasi battono nettamente Serravalle Scrivia per 94-81. La partenza rossoblù è fulminea. Il quintetto senese difende forte e corre in contropiede trovando canestri da Bolis, Dal Maso e Diminic che scavano il primo solco della gara in favore della Stosa (15-5). I piemontesi rispondono con le triple del giovane Rossi che colpisce due volte dalla distanza, imitato poco dopo da Gay che riporta Serravalle in scia (19-17). Dal Maso e Lombardo riportano la Virtus a +8, ma Rossi e Taverna, quest’ultimo sulla sirena di fine primo quarto, consentono alla Tre Colli di chiudere il primo parziale sul -4. In avvio di secondo periodo la Stosa mantiene il vantaggio accumulato ma senza mai allungare: Costantini da 3 apre la zona avversaria, Dal Maso è padrone del pitturato, ma Gay e Pavone per gli ospiti trovano i canestri che a 5’ dalla fine danno il -3 alla formazione piemontese (40- 37).

Una fiammata rossoblù ad inizio terzo quarto consente alla Stosa di trovare nuovamente la doppia cifra di vantaggio. Serravalle però non molla e si affida al tiro dalla lunga distanza per rientrare in partita: le triple di Corino, Taverna e Razic consentono alla Tre Colli di riportarsi a -3. Nel finale di tempo la Stosa ritrova i canestri di un ottimo Dal Maso e le penetrazioni di Laffitte che proprio a fil di sirena va ad appoggiare al tabellone il canestro del +8 Virtus a 10’ dalla fine del match. Dal Maso è dominatore assoluto della partita e all’alba dell’ultimo periodo mette dentro altri 4 punti, ma sono i tiri dalla lunga distanza a propiziare l’ennesimo parziale dei virtussini. Calvellini e Laffitte colpiscono a ripetizione e permettono ai senesi di toccare il +15 sul punteggio di 88-73. La partita è ormai in ghiaccio per i rossoblu che nel finale amministrano il vantaggio chiudendo sul +13. Mercoledì a Ponte Buggianese i rossoblù affronteranno Lucca.