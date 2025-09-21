La Stosa Virtus cede nel finale a Cecina. Costone da applausi, Arezzo travolto

Nell’ultimo test del precampionato la Stosa cede a Cecina nel finale dopo aver condotto per 39 minuti. I rossoblu perdono 73-70 dopo aver toccato anche il +15 nel terzo periodo. Da domenica prossima si fa sul serio con i rossoblu che esordiranno davanti al pubblico amico domenica pomeriggio alle 18 contro Don Bosco Crocetta. Evangelisti lancia in quintetto Braccagni per provare a metterlo subito in ritmo dopo lo stop per infortunio. Buona partenza della Virtus che in avvio trova buone soluzioni offensive portandosi sul 3-10. Due triple di Barbotti mettono in partita Cecina che impatta sul 10 pari a 3’ dalla fine del primo quarto. Il primo vantaggio interno lo firma Saccaggi (12-10), Morciano risponde ma il primo quarto si chiude con Cecina avanti 17-15. Il secondo periodo si apre con uno 0-9 di parziale rossoblu: la Virtus trova nel pitturato un ottimo Crocetta, mentre Costantini e Bartelloni segnano su preziosi assist di Calvellini: dopo 4’ di gioco la Stosa è avanti 17-24. I rossoblu toccano il +10 grazie a Costantini e Morciano, ma nel finale i padroni di casa puniscono con 2 canestro le ingenuità senesi: all’intervallo il punteggio dice 29-35 Stosa. In avvio di terzo quarto si alzano i ritmi del match: la Stosa fa a meno di Guerra per un fastidio al ginocchio, Cecina trova due triple di Bruci mentre la Virtus risponde con Braccagni e Costantini (35-40). Morciano ne mette 5 di fila e i senesi toccano il +14 (35-49). Braccagni firma il +15 ma Saccaggi risponde per le rime. I rossoblu tornano nuovamente a +15 grazie a Calvellini e Crocetta, ma l’esperienza di Saccaggi e Bruni consente a Cecina di accorciare a -8 alla terza sirena (51-59). Nel quarto periodo i locali cercano di accorciare: Pistolesi e Saccaggi suona la carica e Cecina torna a contatto (62-64) alla metà esatto del periodo. Pistolesi dalla lunetta impatta a quota 64, ma prima Crocetta e poi Calvellini firmano il vantaggio esterno. Decide Saccaggi (tripla).

Tabellino: Guerra 2, Calvellini 7, Costantini 14, Morciano 14, Gianoli 4, Braccagni 8, Redaelli 1, Cini 3, Bartelloni 6, Crocetta 11.