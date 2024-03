La Stosa Virtus cerca punti e gloria a Gazzada. Ceccarelli: "Serve una grande partita difensiva"

Con in tasca i primi 2 punti ottenuti nel play in gold e con una bella iniezione di fiducia e motivazioni, la Stosa è pronta ad affrontare una trasferta lunga e molto insidiosa. Questa sera alle 21 (diretta integrale del match sulla pagina Facebook ufficiale della Virtus) i rossoblu di coach Lasi scendono in campo a Gazzada Schianno in provincia di Varese per affrontare il Basket 7 Laghi nel secondo turno di andata del play in gold nord ovest. Obiettivo dichiarato dei virtussini è provare ad ottenere una vittoria pesante fuori casa per compiere un ulteriore passo in avanti verso i play-off. Gazzada, infatti, si trova in classifica a soli 2 punti insieme all’Etrusca San Miniato ed una vittoria dei senesi porterebbe il divario a 6 lunghezze in favore di Olleia e soci. Il compito però non è certo semplice visto che nell’altra faccia della medaglia c’è la voglia di riscatto dei varesini che sanno di avere una chance importante per riaprire i giochi in ottica sesto posto. La partita contro Pavia ha lasciato in dote molte certezze alla Stosa, in primis una difesa attenta e continua per tutti i 40’ e in secondo luogo la consapevolezza di potersela giocare alla pari con tutte le avversarie, anche le più accreditate come nel caso della Riso Scotti. L’esame odierno è di quelli tosti visto che Gazzada è stata la vera sorpresa del girone A avendo estromesso dai primi 4 posti formazioni molto più accreditate come Tortona e Gallarate, ma la Virtus sa che una vittoria questa sera potrebbe dare una spinta iari decisiva al proprio percorso.

"Gazzada viene dalla netta sconfitta a Empoli, ma è una squadra che ha dimostrato nella prima fase di essere molto solida, preparata e precisa - afferma l’assistant coach della Stosa Edoardo Ceccarelli (nella foto) - È una squadra esperta costruita sull’asse Bloise - Genovese, che sono due giocatori di talento e di assoluta esperienza anche in categorie superiori. Insieme a loro ci sono l’esterno Vai e l’altro lungo Piccoli oltre a un nutrito numero di ragazzi che portano sempre il proprio contributo. Noi dovremo concentrarci su quelle che sono le loro minacce principali, dovremo fare una partita dal punto di vista difensivo molto simile a quella fatta domenica scorsa con Pavia ed essere noi a prendere l’iniziativa, a togliere spazi e vantaggi ai nostri avversari. Contemporaneamente in attacco dovremo avere pazienza per riuscire a trovare le nostre soluzioni migliori ed essere il più performanti possibile. Giocare in trasferta non è mai facile, soprattutto dopo un lungo viaggio come quello che ci aspetta, per cui dovremo disputare una partita veramente attenta e intelligente".