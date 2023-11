La Stosa Virtus ci prova a Quarrata. Braccagni avvisa: "Sarà una battaglia"

La Stosa torna in campo questa sera nell’anticipo della decima giornata di andata di serie B interregionale. Alle 21 (diretta integrale della gara sulla pagina facebook ufficiale della Virtus) i rossoblù di coach Lasi vanno a far visita al Dany Quarrata nel remake della finale play-off di C gold dello scorso anno, in quel PalaMelo che circa cinque mesi fa regalò la promozione ai senesi. La Virtus arriva al match odierno in prima posizione in classifica e con 5 vittorie consecutive all’attivo. Dall’altra parte una Quarrata che invece è reduce da un momento non troppo felice avendo perso nettamente gli ultimi due scontri diretti a San Miniato e a Cecina. In settimana la Stosa ha cercato di prepararsi al meglio per un match che apre un ciclo di partite terribili dove i rossoblù affronteranno tutte le dirette concorrenti per le prime posizioni. In vista della sfida di questa sera lo staff rossoblu proverà a recuperare Bartoletti che in settimana ha accusato una fastidiosa forma influenzale che non gli ha permesso di allenarsi con il resto del gruppo. "Quarrata è un’ottima squadra che si è anche rinforzata dall’anno scorso - è il commento dell’assistant coach della Stosa Braccagni (nella foto) - quindi ci aspetta una battaglia in campo. Vengono da un paio di partite sottotono e avranno sicuramente voglia di rivalsa, a maggior ragione dopo i Playoff dell’anno scorso. Sono una squadra completa in ogni reparto, con soprattutto gli esterni davvero da categoria superiore. Sappiamo che ci aspetta una partita complicata ma ci faremo trovare pronti. Veniamo da un ottimo momento, siamo in fiducia. Andiamo a giocarcela - conclude Braccagni - con la consapevolezza dei nostri mezzi, sapendo che dobbiamo migliorare gli errori fatti per portare a casa la vittoria".