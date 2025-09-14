La Stosa Virtus combatte e alla fine trionfa. Due quarti a testa, ma poi Arezzo si inchina

Due quarti a testa e punteggio finale di 90-80 in favore della Stosa. Si conclude così la quarta amichevole pre campionato della Virtus che al PalaPerucatti batte Arezzo dopo una partita molto intensa, con tanti falli, buon ritmo ed una energia molto simile ad un match di campionato da entrambe le parti. La Virtus scende in campo priva di Gianoli e Braccagni tenuti precauzionalmente a riposo dallo staff per consentire ai giocatori di smaltire gli acciacchi muscolari patiti nel corso della settimana. Oltre a loro sono assenti anche i giovanissimi Ense e Tasselli impegnati con la squadra Under 17. In avvio la Stosa si presenta con Guerra, Calvellini, Costantini, Morciano e Crocetta. I primi minuti del primo periodo sono molto equilibrati e le due squadre vanno a braccetto (8-7) fino a metà tempo. Una fiammata rossoblu firmata Guerra-Redaelli permette alla Virtus di portarsi sul 16-7 grazie ad un parziale di 8-0. Calvellini porta la Stosa in doppia cifra di vantaggio (20-9). Arezzo si riavvicina grazie ai molti tiri liberi ma il primo periodo si chiude sul 27-16 Virtus. Nel secondo quarto la Stosa parte bene e si porta subito sul 7-2 ma la formazione ospite si riavvicina subito grazie alle giocate di talento di Toia che riporta la SBA a contatto. Sono 10 minuti molto equilibrati e spezzettati per i numerosi falli fischiati. La squadra rossoblu rimane avanti nel punteggio e chiude il parziale 29-21 con il punteggio totale che recita 56-37 per i rossoblu. Nel terzo periodo Arezzo alza il livello della sua difesa e la Stosa, dopo essere andata avanti di 4 lunghezze, subisce un po’ la fisicità nella seconda parte del quarto, che si chiude con il successo degli aretini con il punteggio di 17-23. All’inizio dell’ultimo parziale, complice la stanchezza e le rotazioni molto corte, la Stosa sembra un po’ appannata. In attacco le cose non riescono più come nei primi minuti ed Arezzo ne approfitta per portarsi sul 7-1 dopo 4’ di gioco. La formazione ospite tocca anche il +10, ma una fiammata rossoblu consente alla formazione di coach Evangelisti di rimettersi in carreggiata. Nel finale Guerra, Calvellini e Morciano accorciano le distanze fissando il punteggio sul 17-20. Buone indicazioni per la Virtus cal termine dei 40’ considerando anche le pesanti assenze della serata. Sabato prossimo alle 18 a Cecina andrà in scena l’intima amichevole del precampionato prima del via ufficiale alla stagione.

Finale 90-80 (27-16, 29-21, 17-23, 17-20).

Stosa: Guerra 24, Calvellini 24, Costantini 9, Morciano 16, Crocetta 2, Cini 3, Liotta, Bartelloni 8, Redaelli 4, Vegni. Allenatore Evangelisti.