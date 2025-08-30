La Stosa Virtus debutta domani al PalaPerucatti. Avversario di turno l’Olimpia Legnaia di Armellini

Dopo quasi 2 settimane di intenso lavoro arriva il momento della prima amichevole stagionale per la Stosa Virtus. Domani pomeriggio alle 19 al PalaPerucatti (ingresso gratuito) la formazione di coach Evangelisti affronta l’Olimpia Legnaia. Contro una delle avversarie del prossimo campionato i rossoblù potranno misurare il livello di preparazione. Come è normale che sia dopo 12 giorni di intenso lavoro sono arrivati anche i primi acciacchi, dovuti soprattutto allo sforzo fisico profuso. Guerra ha avvertito un lieve sovraccarico alla gamba destra, Costantini un leggero fastidio alla schiena, mentre Vegni ha subito una botta sopra il ginocchio in allenamento. Tutti e tre i giocatori sono stati precauzionalmente tenuti a riposo per alcune sedute ma dovrebbero essere regolarmente a disposizione domani.

L’Olimpia Legnaia lo scorso anno sembrava destinata alla retrocessione prima della ‘cura Roberto Russo’ che riuscì a risollevare il sodalizio gialloblù riuscendo ad ottenere una salvezza quasi insperata. Da giugno a oggi tant’è cose sono cambiate in casa Olimpia. In primis non troviamo più una figura storica come Riccardo Zanardo artefice, prima in panchina e poi dietro la scrivania, della grande ascesa del club legnaiolo. Russo ha scelto di non continuare l’avventura in panchina e al suo posto è stato scelto come head coach dal presidente Masi una vecchia conoscenza senese, Marco Armellini, che ha allenato nel settore giovanile prima alla Mens Sana e poi al Costone. La squadra ha subito un restyling quasi totale e si è scelta una marcata linea giovane con gli innesti dei vari Euzzor, Pracchia, Santini e Baldasseroni, ex di giornata che lo scorso anno vestì per un mese in pre campionato la maglia della Virtus. A guidare tutti questi giovani c’è l’esperienza di elementi come Scali, Merlo e il nuovo arrivato Tontori che fanno da chiocce ad un gruppo che punta alla salvezza come obiettivo stagionale. Nella Stosa daranno per la prima volta il loro esordio, seppur non ufficiale, i nuovi arrivati Morciano, Crocetta e Redaelli. Tutti e tre hanno favorevolmente impressionato lo staff in questi primi giorni di lavoro e soprattutto si sono già amalgamati in un gruppo coeso guidato dal neo capitano Matteo Calvellini. Altro tema di interesse di queste prime fare amichevole sarà anche l’apporto che potranno dare alla causa I tanti giovani presenti nel roster rossoblu. Molte delle velleità stagionali della Stosa passano infatti anche da qui perché se i giovani sapranno ritagliarsi il loro spazio e aiutare i "titolari" potremmo vedere una Stosa sicuramente molto competitiva.