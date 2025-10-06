La Stosa Virtus detta legge in trasferta a Cecina. I rossoblù fanno la voce grossa per tutto il match

CECINA

69

STOSA

82

CECINA: Parietti, Sabotig 5, Roventini ne, Pistolesi T 6, Barbotti 10, Bruci 5, Saccaggi 19, Bruni 12, Vergottini ne, Pistolesi N 10, Pepaj 2, Lancioni. All. Da Prato.

STOSA: Braccagni 4, Redaelli 5, Costantini 19, Calvellini 4, Morciano 18, Gianoli 12, Bartelloni 6, Guerra 12, Cini ne, Crocetta 2. All. Evangelisti.

Parziali: 21-22; 32-45; 50-64.

CECINA – La Virtus espugna il parquet di Cecina con una prova solida e convincente. I rossoblù si impongono dopo aver condotto per tutti i 40 minuti di gioco. Inizio partita molto equilibrato: la Stosa colpisce con Costantini e Morciano mentre i locali rispondono con Pistolesi e Sabotig. A metà tempo i senesi comandano 11-14. La Virtus tocca il +7 con una penetrazione al ferro di capitan Calvellini ma i locali accorciano con Saccaggi (21-22). A inizio secondo quarto nessuno segna per oltre 2’ poi Redaelli si sblocca mettendone 5 di fila: Stosa a 21-27 a 6’ dalla pausa lunga. Cecina prova a replicare con Sabotig ma i senesi riescono a portarsi in doppia cifra di vantaggio (27-37). Nel finale di quarto Bruni mette una tripla difficilissima dall’angolo riportando i locali a -7 ma sono Morciano e Costantini con 2 giocate di grande classe a fissare il punteggio sul 32-45 a metà gara. All’inizio del terzo periodo la formazione locale si appoggia su Saccaggi che segna 5 punti di fila riportando i tirrenici in singola cifra di svantaggio. Guerra però si mette in ritmo e la Stosa trova buone soluzioni anche con Bartelloni che entra bene dalla panchina. A 4’ dalla fine la Virtus è avanti 42-54. I rossoblù toccano il +17 ma Bruni non vuole mollare e si carica la squadra sulle spalle segnando 2 triple difficilissime che tengono a galla Cecina a fine terzo quarto. In avvio di ultimo periodo il divario tra le 2 squadre rimane immutato: i locali le provano tutte affidandosi a Bruni e Saccaggi, ma la Stosa non molla e grazie alle triple di Costantini e Morciano tocca il +20 a 4’ dalla fine. Cecina piazza un 7-0 di break e prova a crederci (63-76 a 2’14" dalla fine). Il parziale positivo dei locali arriva fino a 11-0 (67-76) ma prima Guerra e poi Morciano dalla lunetta la chiudono definitivamente.