La Stosa Virtus è sempre più affamata di gloria. Al PalaFilarete c’è da affrontare l’ostico Legnaia

Una partita importante, non decisiva ma che può rappresentare uno snodo cruciale per la stagione della Stosa. Oggi pomeriggio alle 18 al PalaFilarete di Firenze la Virtus affronta l’Olimpia Legnaia. Attardata di 4 punti dal treno delle prime della classe, la formazione fiorentina è comunque in crescita. Dopo aver perso le prime 3 partite stagionali i ragazzi allenati dal vulcanico Zanardo hanno messo in fila 3 successi consecutivi salvo cadere nell’ultimo turno sul parquet di Cecina. Legnaia è comunque uno dei roster più forti del girone tosco-ligure-piemontese di B interregionale. Dopo la promozione dell scorsa stagione la società del presidente Masi ha infatti allestito un roster di primissimo livello aggiungendo talento, fisicità e centimetri ad una formazione già competitiva. L’infortunio di Caronna nel precampionato, sostituito dall’ex rossoblu Lorenzo Bruno, e le normali tempistiche di amalgama non hanno permesso a Legnaia di partire forte, ma la squadra gialloblù è senza dubbio una di quelle favorite per il raggiungimento delle prima 4 posizioni in classifica. La Stosa è invece reduce da un periodo molto positivo. La vittoria ottenuta domenica scorsa contro la ex capolista solitaria Use Empoli ha portato grande entusiasmo nel gruppo di coach Lasi che punta a confermare anche in trasferta il buon momento di forma. Le 3 vittorie consecutive ottenute da Olleia e soci hanno dato ai rossoblu continuità di risultati ma soprattutto quella consapevolezza di essere una squadra forte, che può giocarsela contro tutti. Stasera arriva la prova del 9, in un parquet storicamente ostico e contro una squadra che non vuole perdere il contatto con le prime. Il controllo del ritmo e l’atteggiamento difensive saranno fondamentali in un match che si annuncia per niente facile per i colori rossoblu. Ma se la Stosa vuol continuare a volare deve credere nell’impresa potendo contare sulle certezze tecniche maturate fino ad oggi.