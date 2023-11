La Stosa Virtus fa sua una partita incredibile. Rimonta pazzesca e i rossoblù stendono Quarrata

QUARRATA

78

STOSA

81

QUARRATA: Marini 2, Mustiatsa 2, Sevieri ne, Balducci 2, Molteni 19, Falaschi 2, Calugi 3, Regoli 10, Pieralli ne, Antonini 11, Agnoloni 5, Tiberti 22. All. Tonfoni.

STOSA: Berardi 3, Bolis 3, Bartoletti 23, Dal Maso 2, Bruttini ne, Aminti ne, Laffitte 4, Olleia 7, Costantini 3, Calvellini 19, Diminic 17, Lombardo. All. Lasi.

Parziali: 29-19; 51-40; 67-55.

QUARRATA – La Stosa espugna il PalaMelo di Quarrata ribaltando un match che sembrava chiuso con i locali a +14 a 6’ dalla fine. Brutta partenza della Virtus che in avvio si fa sorprendere dalla grande intensità dei padroni di casa. Sull’11-4 coach Lasi chiama time out. La Stosa prova ad aggrapparsi alle giocate di Calvellini e ai tiri da sotto di Diminic. I rossoblù tornano a -3 a 4’ dalla fine ma Quarrata è più aggressiva e riesce a controllare il ritmo. La precisione al tiro dei locali permette alla squadra di Tonfoni di allungare di nuovo chiudendo il primo periodo sul 29-19. Il divario si allarga all’inizio della seconda frazione quando Molteni porta il Dany sul 34-19. Il primo canestro dal campo dei rossoblu lo firma capitan Olleia dai 6,75 sbloccando la Stosa che a metà del quarto torna in singola cifra di svantaggio (36-27) grazie ai punti di Bolis e Bartoletti. I locali però non mollano la presa e piazzano un altro parziale positivo allungando fino al 43-27. La Stosa prova a riportarsi sotto sul finire di quarto con un paio di giocate di Bartoletti che segna il -9, ma Regoli nel pitturato è un fattore e con l’ennesimo rimbalzo offensivo va a segnare il canestro del 51-40 con il quale si chiude il primo tempo. Nel terzo periodo rientra in campo una Stosa più convinta: Diminic segna da sotto, Calvellini da fuori e la Virtus si rifà sotto tornando sul -4. La partita diventa nervosa: ad approfittarne sono i padroni di casa che riacquistano fiducia e si riportano sul +11 a 3’ dalla fine. Bartoletti segna con il fallo da 3, ma nelle ultime due azioni difensive i rossoblu si dimenticano due volte Molteni che mette dentro i 4 punti che fissano il punteggio sul 67-55 all’ultimo intervallo. Quarrata vola sul +14 (71-57) a 6’ dalla fine. Con un Bartoletti in totale trance agonistica la Virtus segna 10 punti in un amen riportandosi a -4. I rossoblù cambiano inerzia e volano sulle ali dell’entusiasmo. Calvellini impatta, Olleia opera il sorpasso ed è la volata finale che permette alla Stosa di portarsi a casa 2 punti fondamentali.