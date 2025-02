La Stosa Virtus ‘lavora’ già alla seconda fase. Braccagni: "A La Spezia per prenderci i punti"

La seconda fase della Stosa inizia oggi pomeriggio con due settimane di anticipo. Alle 18 (diretta sulla pagina YouTube ufficiale della Virtus) al Palasprint di La Spezia i rossoblù affrontano uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza contro la Tarros di coach Mori. La squadra di Evangelisti infatti da mercoledì scorso è certa di non poter più raggiungere le prime 6 posizioni della classifica e pertanto a partire dal 16 febbraio dovrà affrontare il girone salvezza, insieme appunto a La Spezia. Una sfida, quella odierna, che mette dunque in palio 2 punti fondamentali che valgono doppio visto che da domani verrà stilata una nuova classifica con i punti racimolati negli scontri diretti.

La Stosa in questo momento parte da 10 punti (2 ottenuti con Castelfiorentino, 2 con Legnaia, 4 con Cecina e 2 con una tra Mens Sana, Quarrata e Arezzo a seconda di chi rimarrà al settimo posto dopo le gare del weekend), ma può portarsene dietro 12 in caso di vittoria questa sera contro la formazione ligure. In attesa di capire anche quale sarà l’ultima squadra a scendere tra le seconde 6 tra Quarrata, Arezzo e Mens Sana, la Stosa deve comunque provare a vincere quella che si annuncia come una vera e propria finale.

I rossoblu nel post Quarrata hanno dovuto fare i conti con qualche problema fisico, ma la posta in palio questo pomeriggio fa sì che anche gli acciaccati stringeranno i denti per essere a disposizione di Evangelisti. "Spezia è una buonissima squadra, a dispetto di quello che potrebbe dire la classifica - afferma il vice coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto) - Durante la stagione hanno avuto qualche problema, hanno cambiato l’allenatore, ma è una squadra che all’andata ci ha battuto e vogliamo riscattare quella sconfitta. Non sarà una partita semplice, dobbiamo stare attenti ai loro esterni, su tutti Loschi e Merlo, e anche sotto canestro sono ben messi. Vogliamo provare a strappare 2 punti che sarebbero per noi fondamentali per la seconda fase. Arriviamo da 2 vittorie consecutive che ci hanno dato morale e punti, ce la metteremo tutta per portare a casa la posta in palio".