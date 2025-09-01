La Stosa Virtus mostra il volto migliore. Buone sensazioni dal test con Legnaia

Buone sensazioni dal primo scrimmage stagionale della Stosa. I rossoblù disputano una buona partita contro Olimpia Legnaia: il match si chiude 81-65 in favore del team senese, anche se la serata è macchiata dall’infortunio alla spalla di Calvellini in uno scontro di gioco durante il terzo quarto. L’entità verrà valutata nei prossimi giorni sperando che gli esami portino buone notizie. Senza Guerra e Gianoli fermi per precauzione (con loro sono out i giovani Vegni e Muzzi) il primo quintetto rossoblù è Braccagni, Calvellini, Costantini, Morciano e Crocetta: il primo canestro della stagione lo sigla capitan Calvellini in penetrazione. In avvio le polveri di entrambe le squadre sono bagnate come è normale che sia dopo un lungo periodo di inattività, ma la Stosa regala subito delle ottime trame offensive girando la palla con buon ritmo e cercando di coinvolgere tutti i giocatori in campo. I tiri non entrano ma le giocate dei rossoblu trovano l’approvazione dello staff che dalla panchina applaude. L’energia di Redaelli fa la differenza nella seconda metà del quarto. Il nuovo arrivato segna e schiaccia strappando gli applausi del pubblico. Dopo il +8 interno Legnaia rientra e il primo quarto si chiude sul 22-20. Baldasseroni impatta in avvio di secondo periodo ma la Virtus trova un nuovo allungo grazie a due canestri da sotto di Braccagni e Calvellini e alla specialità della casa di Morciano che segna dai 6,75 per il 33-26 Stosa. I rossoblù toccano il +9 a metà tempo ma come nell’accaduto nel primo periodo subiscono il ritorno dei fiorentini che trovano buone soluzioni con Santin che permettono ai ragazzi di Armellini di tornare a contatto (35-34). Una fiammata rossoblù innescata da Redaelli permette alla Virtus di allungare di nuovo e di chiudere la seconda frazione avanti 47-37. Un 5-0 a inizio terzo quarto porta la Stosa sul +15. Cini e Morciano segnano i canestri che danno il +20 ai rossoblù (59-39), ma Scali e Merlo accorciano le distanze per Legnaia (59-45 a 4’ dalla terza sirena). In uno scontro di gioco Calvellini subisce un colpo alla spalla che tiene con il fiato sospeso tutto il palazzetto. Il capitano rossoblù esce tra gli applausi del numeroso pubblico presente. Legnaia alza l’intensità difensiva e al terzo intervallo torna in singola cifra di svantaggio sul 61-52. Nel quarto periodo la Stosa perde anche Braccagni per una botta al naso fortunatamente senza gravi conseguenze. Si mette in moto anche Costantini che con 5 punti di fila riporta o rossoblù a distanza di sicurezza sul 74-57. Nel finale i senesi gestiscono il vantaggio e la partita si chiude sul punteggio finale di 81-65.

Stosa: Braccagni 7, Calvellini 8, Costantini 7, Morciano 10, Crocetta 3, Cini 4, Redaelli 29, Bartelloni 9, Ense 1, Tasselli 3. All. Evangelisti.