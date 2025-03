La Stosa Virtus non sbaglia un colpo. Anche Crocetta deve chinare la testa

CROCETTA 59STOSA 72

CROCETTA: Andreutti 2, Hida 9, Pagetto 13, Sahin 1, Brussino ne, Cellino 2, Ugues, Rosso, Cian, Villar 17, Barla, Sakovic 15. Allenatore Maino.STOSA: Bartoletti, Joksikovic 2, Zocca 10, Olleia 6, Costantini 11, Calvellini 6, Pieri, Gianoli 17, Braccagni 7, Guerra 13. Allenatore Evangelisti.

Parziali: 10-20, 29-37, 46-53.

TORINO – La Stosa fa cinquina aggiudicandosi la quinta vittoria su 5 nella seconda fase e l’ottava di fila considerando anche la fase regolare. I rossoblù giocano una gara solida e attenta, guidata per 40’ e condotta in porto con grande lucidità. Ottima partenza dei senesi che in avvio contro la grande aggressività difensiva dei piemontesi trovano con pazienza delle buone soluzioni sia dentro l’area con Gianoli che sugli esterni con Costantini e Calvellini. A metà del quarto i rossoblù guidano 5-12. La difesa della Stosa tiene bene contro la fisicità dei torinesi ed i rossoblu ripartono spesso in contropiede: prima Zocca e poi Braccagni consentono alla Virtus di portarsi in doppia cifra di vantaggio con il primo periodo che si chiude sul 10-20 esterno.

Nel secondo quarto Crocetta prova a tornare sotto e riesce a riportarsi a -5 con Hida e Villar. A metà tempo però un’altra accelerata dei senesi, che arriva grazie a Guerra e alle triple di Costantini, permette alla formazione senese di portarsi sul +11 (19-30 a 4’ dall’intervallo). Nella seconda parte di frazione i locali alzano l’intensità difensiva sempre al limite del fallo e trovano 2 canestri consecutivi da 3 punti di Sakovic che riaprono i giochi. La Stosa risponde con Costantini e riesce a ritrovare 8 punti di vantaggio nel finale di tempo. Alla pausa lunga il punteggio fede avanti la Virtus 29-37.

In avvio di terzo quarto Crocetta alza ancora l’intensità difensiva e trova con Hida e Cian i punti che la riportano a -3 (35-38) e che costringono Evangelisti a fermare il tempo con un time out. Dopo il minuto la Virtus allunga di nuovo: Braccagni e Olleia colpiscono dai 6,75 propiziando il break che consente ai rossoblù di tornare sul +10. È ancora Sakovic a suonare la carica per i suoi ed a permettere a Don Bosco di chiudere la terza frazione sul -7.

All’inizio dell’ultimo periodo Guerra e Joksimovic riportano subito i senesi a +11, ma la formazione locale non molla e si riporta in singola cifra di svantaggio. Il pick and roll tra Guerra e Gianoli fa male a Crocetta e la Virtus riesce a mantenere a distanza i padroni di casa (+12 a 5’ dalla fine). È l’allungo decisivo per i senesi che toccano il +14 con la tripla della staffa di Zocca a 1’47" dalla fine. Nel finale i rossoblù mantengono il vantaggio conquistando 2 punti di vitale importanza nella corsa alla salvezza e portandosi al primo posto insieme a Mens Sana e Legnaia.