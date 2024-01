La Stosa Virtus non sbaglia un colpo. Successo e primo posto confermato

SERRAVALLE

79

STOSA VIRTUS

85

SERRAVALLE: Gay 16, Rossi 9, Avino ne, Taverna 20, Razic, Tava ne, Ruiu 3, Corino 4, Pavone 7, Perez 11, Ragazzini 9. Allenatore Gatti.

STOSA VIRTUS: Berardi 6, Bolis 10, Bartoletti 15, Dal Maso 17, Aminti ne, Laffitte 8, Costantini 8, Calvellini 10, Becatti ne, Diminic 11. Allenatore Lasi.

Parziali: 13-18; 35-42; 49-60.

SERRAVALLE SCRIVIA – La Stosa non sbaglia un colpo nonostante una serata difficile con assenze importanti. Senza Olleia e Lombardo i rossoblù espugnano Serravalle dopo aver condotto per 40’ e mantenendo la vetta della classifica del girone. Partenza a ritmi altissimi per la Virtus che corre in transizione e trova i punti del 3-8 dopo 3’ di gioco grazie alle zingarate al ferro di Calvellini e Laffitte. Il coach di Serravalle ferma il tempo con un time out ma la Stosa non smette di attaccare e tocca il +8 a metà tempo. Taverna e Perez provano a ricucire lo strappo, ma al primo riposo è avanti la Virtus 13-18. Il vantaggio dei rossoblu arriva alla doppia cifra dopo 3 minuti di secondo quarto: la Stosa difende benissimo e trova punti in attacco da Diminic che segna dai 6,75 e Berardi che realizza da sotto: formazione senese vola sul 16-27. Il divario aumenta dopo la metà del tempino e raggiunge le 13 lunghezze, ma Serravalle non molla e cerca di replicare con le giocate di Gay che trova Pavone e Ruiu nel pitturato che ridanno ai locali la singola cifra di svantaggio.

La Stosa torna a +10 ma nell’ultima azione del quarto Ragazzini segna la tripla del 35-42 di metà partita. In avvio di terzo parziale i padroni di casa cercano di tornare sotto e si avvicinano a 6 lunghezze di distanza grazie alla tripla di Gay. La Virtus risponde con Dal Maso che segna 2 volte dai 6,75 ma Rossi trascina i suoi sul -5 alla metà esatta del terzo quarto.

Nel finale di tempo però la Stosa riprende il bandolo della matassa in fase offensiva e con i canestri di Bartoletti e Dal Maso chiude il terzo periodo sul +11. Serravalle ci prova ancora in avvio di quarto periodo quando Taverna e Ragazzini riportano i Wolves sul -6.

È un tentativo, quello piemontese, che trova la pronta risposta virtussina. Sono Costantini e Dal Maso a propiziare il nuovo +13 esterno a 6’ dalla fine del match. Nel finale i rossoblu provano a gestire il vantaggio ma Serravalle ha il merito di non arrendersi: Perez, Gay e Rossi segnano dalla lunga distanza diminuendo il divario tra le 2 squadre. Serravalle arriva fino a -4 ma è troppo tardi: la Stosa porta a casa altri 2 punti importantissimi.