La Stosa Virtus ora pensa a Genova. Gianoli: "Necessario lo spirito giusto"

La Stosa si prepara al secondo impegno del play in out. Dopo la bella e netta vittoria ottenuta sabato sera a Collegno, la formazione di coach Evangelisti sta proseguendo il lavoro in palestra in vista dell’esordio casalingo della seconda fase previsto domenica sera quando alle 17,30 al PalaCorsoni arriverà Genova. Ancora ai box Bartoletti, che sta recuperando dall’infortunio alla mano subito nella penultima partita di fase regolare contro Quarrata, lo staff rossobluù ha tirato un vero e proprio sospiro di sollievo dopo il referto della risonanza magnetica effettuata da Guerra che aveva subito un forte colpo alla mano sinistra nel terzo quarto di sabato. Fortunatamente non ci sono lesioni per il playmaker umbro classe 97 che da ieri sera ha ripreso l’attività in gruppo insieme ai compagni. Una bella notizia questa che permette a coach Evangelisti di poter contare anche domenica prossima contro Genova sull’apporto di un giocatore che dal suo arrivo a dicembre ha letteralmente cambiato volto alla squadra rossoblu. Uno dei match winner di sabato scorso in Piemonte è stato però senza dubbio Alessandro Gianoli (nella foto). Il lungo rossoblù classe 2003 ha stupito tutti in questa stagione in quanto a rendimento e continuità dimostrando di essere uno dei migliori elementi nel suo ruolo di tutta la categoria: "Sabato a Collegno - commenta Gianoli - siamo partiti molto bene dopo una trasferta lunga in cui siamo stati oltre ore in pullman e contro una squadra che conoscevamo solamente dai video. Nonostante ciò siamo partiti forte, forse non mi aspettavo neanche io una partenza così, ma questo dimostra che abbiamo tanta voglia di fare bene in questa seconda fase. Nel secondo quarto - prosegue il numero 15 della Stosa - ci siamo imposti venendo fuori con testa, grinta e voglia e portando a casa una vittoria per noi molto importante che ci permette di partire subito subito bene in questo play-in out. La cosa che abbiamo potuto notare sabato è che le maggioranza delle squadre che affronteremo in questa seconda fase sono molto diverse da quelle che abbiamo incrociato nella prima. Sono formazioni molto giovani che hanno al loro interno tanti ragazzi che militano anche nel campionato under 19 eccellenza. Questo non vuol dire che sono squadre scarse, ma anzi hanno giocatori veramente molto validi e di talento che possono incidere in ogni momento. Dobbiamo quindi stare sempre molto attenti - conclude Gianoli - affrontare ogni partita con lo spirito che ci sta contraddistinguendo in questo periodo e cercare di conquistare più punti possibili per raggiungere il nostro unico obiettivo".