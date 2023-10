La Stosa Virtus prepara l’operazione riscatto. Al PalaCorsoni con Serravalle è vietato sbagliare

La Stosa Virtus torna in campo per dimenticare Arezzo e riprendere la corsa interrotta una settimana fa. Oggi pomeriggio alle 17.30 al PalaCorsoni i rossoblù di coach Maurizio Lasi affrontano l’unica formazione piemontese del girone, il Tre Colli Serravalle Scrivia. Promossa nello scorso maggio dalla serie C piemontese, Serravalle propone nel proprio roster un bel mix di giovani e giocatori esperti. Fino a questo momento la compagine allenata da coach Gatti ha racimolato solamente 2 punti in classifica, frutto della prestigiosa vittoria arrivata all’esordio in categoria sul parquet dell’Olimpia Legnaia. La Tre Colli si è dimostrata una squadra fin qui molto più temibile in trasferta che in casa. Oltre al successo a Firenze, infatti, Pavone e soci hanno rischiato il colpaccio anche a Quarrata dove si sono arresi solamente nei secondi finali dopo una pazzesca rimonta dal -24. "Serravalle è una squadra sicuramente impegnativa – spiega l’assistant coach Edoardo Ceccarelli – Viene da tre sconfitte consecutive e avrà sicuramente voglia di riscatto così come ce l’abbiamo noi dopo la sconfitta ad Arezzo. Sono una squadra ben allestita con i punti di forza nel playmaker Gay, nell’ala Razic e nel lungo Pavone. Dovremo stare attenti alle loro caratteristiche e al loro gioco di squadra per limitare tutte queste situazioni che ci possono far male". Ma più che focalizzarsi sugli avversari la Stosa nel match odierno deve pensare a se’ stessa. Ad Arezzo i rossoblù hanno peccato in quanto a intensità e agonismo. In settimana lo staff ha battuto molto su questo argomento cercando anche di riportare serenità in un gruppo che dopo un ottimo precampionato forse non si aspettava una partenza balbettante.

"Noi arriviamo alla partita dopo una buona settimana di allenamenti - conclude Ceccarelli - abbiamo lavorato con intensità e qualità, cercando di mettere a posto quelli che sono stati gli errori e di migliorare sia dal punto di vista tecnico che mentale". La partita di stasera contro Serravalle è la prima di tre impegni ravvicinati per i rossoblu. Mercoledì, infatti, la compagine virtussina tornerà in campo a Ponte Buggianese per affrontare Lucca nel turno infrasettimanale, mentre domenica Olleia (nella foto) e soci chiuderanno questo mini ciclo affrontando la capolista Use Empoli al PalaCorsoni.