La Stosa Virtus torna subito a correre. Una prova di forza a casa San Miniato

SAN MINIATO

71

STOSA VIRTUS

88

SAN MINIATO: Lovato 11, Bellavia 5, Menconi 16, Bellachioma 8, Speranza 2, Sabatino ne, Jovanovic 13, Capozio 6, Bacchi ne, Mbengue, Ndour 10, Cravero ne. All. Martelloni.

STOSA: Berardi, Bolis 5, Bartoletti 2, Dal Maso 10, Bruttini ne, Laffitte 15, Olleia 6, Costantini 2, Calvellini 23, Chierchini ne, Diminic 14, Lombardo 11. All. Lasi.

Parziali: 23-30; 35-48; 54-67.

SAN MINIATO – La risposta della Stosa dopo il ko contro Cecina è di quelle coi fiocchi. La formazione senese espugna San Miniato, terza forza del girone, con una prova di forza e dopo una gara sempre in controllo da inizio alla fine. I rossoblù tornano così al successo tenendo ben salda la seconda posizione in classifica dietro alla capolista Cecina. Grande avvio della Virtus che parte forte difendendo bene sui pericolosi esterni avversari e ripartendo in transizione con Calvellini e Lombardo che propiziano lo 0-8 iniziale. I rossoblu raggiungono anche la doppia cifra di vantaggio (6-17) con i canestri di Calvellini e Diminic, ma i locali rispondono con Ndour e Capozio che tengono a galla l’Etrusca. A 2’ dalla fine Bellachioma segna il canestro del 21-25, ma sul finire di tempo Lombardo e Dal Maso consentono alla Stosa di chiudere sul +7. All’inizio della seconda frazione si alzano anche i giri della difesa rossoblu: la Virtus recupera palloni e riparte forte in contropiede trovando nuovamente la doppia cifra di vantaggio a metà tempo (25-35). I senesi provano ad allungare ancora e lo fanno grazie ai canestri di Olleia e Bolis che firmano il 25-40 esterno. La Stosa non molla un centimetro e continua a macinare canestri toccando anche il +17. Sono un paio di giocate di Menconi a riaccendere i padroni di casa che nel finale cercano di accorciare andando al riposo lungo sul -13. Nel terzo quarto i rossoblu senesi provano a chiudere la partita: la formazione di coach Lasi mantiene alta l’intensità difensiva e in attacco trova facili soluzioni sull’asse Laffitte Bolis. La compagine rossoblu tocca il +21 e lo mantiene fino a 2’ dalla fine. Una fiammata di Menconi e Lovato consente però a San Miniato di recuperare alcune lunghezze. I biancorossi trovano un parziale positivo di 8-0 che li riporta sul -13 a fine del terzo parziale di gioco. All’alba del quarto periodo Calvellini e Diminic riportano la Stosa sul +18, ma è il solito Menconi a trascinare i locali che restano aggrappati al match riportandosi sul -13 alla metà precisa del tempo. Nel finale però i senesi non si fanno spaventare dal tentativo di rimonta locale: Calvellini e soci controllano il match senza rischiare niente chiudendo con un netto e meritato successo.