La Stosa Virtus vuole sbancare il PalaFilarete. Braccagni avverte: "Legnaia è squadra forte"

Trasferta complicata in terra fiorentina per la Stosa. Domani pomeriggio alle 18 (diretta del match sulla pagina facebook ufficiale della Virtus) la formazione rossoblu scende in campo al PalaFilarete per affrontare l’Olimpia Legnaia. Con tre vittorie consecutive nel carniere e l’entusiasmo derivato dalla prima posizione in classifica, seppur provvisoria e condivisa, la compagine senese è pronta ad affrontare una delle trasferte più insidiose della stagione. Legnaia è squadra forte e costruita per lottare per il vertice nonostante un avvio un po’ balbettante. Inoltre il PalaFilarete rappresenta un fattore per gli uomini di Zanardo che spesso fanno valere il proprio fattore campo. I fiorentini hanno un roster molto profondo e costruito con dieci giocatori veri, tutti capaci di incidere in modo importante. Le punte di diamante sono senza dubbio Sakellariou e Ingrosso, ma anche gli ex di turno Bruno e Mascagni, entrambi molto positivi in questo avvio di campionato, rappresentano degli elementi da tenere sotto stretta osservazione. Rossoblu senesi che si presentano all’appuntamento al gran completo (Diminic è pienamente recuperato ed a disposizione dello staff) e decisi a tentare lo sgambetto alla compagine fiorentina.

"A livello di roster Legnaia è una delle migliori formazioni del campionato - afferma il vice coach Braccagni (nella foto) - Ci aspetta una sfida difficile contro giocatori importanti anche di categoria superiore. Loro faranno del ritmo la loro forza, giocando in casa avranno entusiasmo, dovremo essere pronti a contenere le loro sfuriate offensive e provare a gestire il ritmo della partita. Credo ci aspetti una sfida dura ma affascinante, alla quale dovremo farci trovare pronti. Noi arriviamo alla partita con grande entusiasmo - conclude Braccagni - dato dalle tre vittorie consecutive che ci hanno dato molta fiducia. Cercheremo di dare continuità ai risultati ottenuti, per noi è una sfida molto importante anche da un punto di vista di crescita della squadra".