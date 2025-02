La T Gema a difesa del secondo posto. Trappola Chiusi nell’infrasettimanale

La T Tecnica Gema Montecatini ha l’opportunità di salutare febbraio con un poker di vittorie che darebbe una nota dolce ad un mese iniziato così e così, fra lo stop forzato di dieci giorni per la vicenda Chieti (pur condito da un successo a tavolino) e la sconfitta senza appello in quel di Ravenna. Dopo gli hurrà collezionati in rapida successione con Salerno, Piombino e Sant’Antimo nell’ultimo mercoledì di regular season in Serie B Nazionale ad attendere Savoldelli e compagni questa sera alle 20.30 ci sarà l’Umana San Giobbe Chiusi: imporsi sul parquet di una formazione di assoluto livello come quella senese, sarebbe una prova di forza che certificherebbe una volta di più lo status di grande di questo campionato per La T Gema. Non a caso la missione di espugnare il PalaPania negli ultimi due mesi è riuscita soltanto alla corazzata Roseto, che mercoledì scorso ha avuto bisogno di un supplementare per avere la meglio dei Bulls.

Dallo scorso mercoledì Chiusi ha avuto una settimana intera per preparare il match, complice il rinvio della gara di domenica contro Ruvo di Puglia, un dettaglio non da poco quando si gioca ogni tre giorni: "Contro Sant’Antimo abbiamo fatto una partita importante che ci ha permesso di fare molte rotazioni, il che è stata una manna dal cielo visto che troveremo una squadra sicuramente più riposata della nostra – spiega coach Marco Del Re – La San Giobbe nell’ultimo periodo ha trovato un grande equilibrio e una lunga serie di vittorie, facendo tutto un altro tipo di campionato rispetto ai primi mesi. Servirà tanta energia in una trasferta molto delicata, tanta voglia di soffrire, ci attende una gara a mio avviso tirata contro un’avversaria che è in salute".

Se sul fronte chiusino tutti i pezzi da novanta risponderanno presente all’appello, dall’ex Lisandro Rasio al capitano Renzi passando per gli esterni Criconia, Ceparano e Raffaelli, in casa rossoblù i riflettori sono sempre puntati sulle condizioni di Mateo Chiarini, ai box ormai da più di due settimane e ancora in forte dubbio. In caso di nuovo forfait dell’argentino per la gara di questa sera Del Re si affiderà ai soliti noti, forte anche di un Savoldelli finalmente tornato nei suoi panni, mentre per il futuro prossimo la dirigenza termale ha trovato una soluzione che ha un nome e un cognome: Nicolas Stanic. L’operazione per portare in rossoblù il play ex Fabriano è chiusa: l’argentino ha risolto il contratto con Salerno e sarà oggi in città, pronto a esordire il 2 marzo contro Latina.

Filippo Palazzoni