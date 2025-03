La T Gema balla il tango. In pista Chiarini e Stanic

Si torna a ballare il tango in casa La T Tecnica Gema Montecatini. Era dai tempi della Serie C Gold, quando l’asse composto da Fernando Marengo e Lisandro Rasio trascinava la squadra, che un duo argentino non saliva alla ribalta nelle cronache rossoblù. Nicolas Stanic e Mateo Chiarini non sono però due giocatori qualunque e nel successo della squadra di coach Marco Del Re contro la Benacquista Assicurazioni Latina lo hanno fatto vedere: il 41enne play ex Fabriano, all’esordio con la canotta de La T Gema, oltre a distribuire 9 assist ha disseminato pillole di sapienza cestistica su ogni centimetro di parquet, mentre il rientrante Chiarini, dopo essere stato ai box per oltre tre settimane, si è ripresentato al pubblico del PalaCarrara con una prestazione da 16 punti e quasi l’80 percento dal campo.

Grazie a loro la bandiera albiceleste con "el sol de mayo" è tornata a sventolare anche sulla sponda del naviglio montecatinese targata La T Gema e adesso il club di Alessandro Lulli è pronto a inseguire i sogni di gloria rivelati in estate, con un roster finalmente completo, capace di offrire al proprio condottiero una marea di soluzioni, soprattutto sul perimetro: "Avere più giocatori a disposizione ci consente di variare i quintetti, di lavorare meglio sul minutaggio e quindi sulle energie di quelli che devono entrare in campo dopo e di schierare anche più ’piccoli’ contemporaneamente – ha analizzato Del Re al termine della gara contro Latina –. Mateo per noi è un giocatore fondamentale, il suo rientro lo aspettavamo da un po’ anche perché ultimamente abbiamo giocato tante partite a ranghi ridotti e siamo andati un po’ in apnea. E’ molto positivo che Chiarini sia tornato come è altrettanto positivo il fatto che sia arrivato Nico, adesso siamo dieci e possiamo gestire la situazione in maniera differente".

Un’ abbondanza necessaria per affrontare un mese di marzo cruciale per il prosieguo della stagione dei "leoni" termali, fra le finals di Coppa Italia di Serie B Nazionale del 14 e 15 marzo e gli scontri diretti con Ruvo di Puglia e Luiss Roma. A fare da "antipasto" a questo ricco menù ci sarà la complicatissima trasferta del PalaPiccolo di Caserta, in programma sabato prossimo: "Un tour de force che affronteremo con il massimo dell’entusiasmo e spero anche con il massimo delle energie", ha concluso il coach.

Filippo Palazzoni