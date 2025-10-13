La T Gema è ancora un cantiere aperto. Treviglio domina a rimbalzo e fa il colpo

La T Tecnica Gema

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 3, Jackson 15, D’Alessandro 6, Acunzo 11, Strautmanis 9; Passoni 13, Vedovato 3, Fratto 2, Bargnesi, Gulini ne, Del Vigna ne. All. Andreazza.

TAV TREVIGLIO BRIANZA: Rubbini 13, Restelli 19, Rossi 12, Taflaj 7, Anaekwe, Marcius 10, Morina 9, Agostini 5, Daccò 1, Anchisi ne, Reati ne, Ronchi ne. All. Villa.

Arbitri: Barbieri, Bernassola e Di Gennaro.

Parziali: 11-14, 31-35, 50-54.

Seconda sconfitta e primo campanello d’allarme per La T Tecnica Gema, che dopo lo scivolone di Vicenza cade anche alla prima al PalaCarrara, cedendo il passo alla Tav Treviglio. E stavolta il ko è molto più netto, nei numeri e nella sostanza, con i leoni termali che dopo aver tenuto botta nei venti minuti iniziali, non hanno trovato la forza di cambiare marcia. Cifre chiare quelle finali, con Treviglio che domina a rimbalzo (+18) e con Montecatini che sparacchia dalla lunga (5/22), finendo anche per innervosirsi spesso e volentieri. Negativi i playmaker, male anche Jackson (4/19 dal campo).

La cronaca. Treviglio guida sempre o quasi. Il miglior momento dei termali prima della terza sirena, con un viaggio in lunetta di Jackson che dà il là ad un 11-4 di parziale che porta avanti i termali (47-46). Gli uomini di Villa però riprendono subito in mano il bandolo della matassa. Rossi firma il nuovo +4 ospite, ma dopo la risposta da dietro l’arco di Acunzo Montecatini ha due volte il tiro per tornare avanti, ma lo cestina e la Tav stampa un altro mini-parziale di 8-0 fra fine terzo e quarto periodo, toccando la doppia cifra di vantaggio (50-60).

La T Gema, ferma a 50 punti da tempo immemore, è in confusione totale e fa una fatica immane in attacco, Anaekwe la grazia sbagliando due facili appoggi ma Strautmanis non ne approfitta e Treviglio resta lontana. Il festival dello spreco continua da parte dei biancoverdi, Villa è una furia ma con il suo andamento da lumachina Montecatini non impensierisce Marcius e soci, che ipotecano il match con la tripla di Agostini che vale il ko tecnico a 3’47’’ dalla fine (54-63). Jackson si sveglia tardi, Rubbini come in Supercoppa sigilla il successo e Treviglio si conferma ammazza-termali. Il campionato di B Nazionale è una maratona, ok, ma la squadra di Andreazza deve accelerare il processo di crescita. Per ora il cartello dei lavori in corso, specie in attacco, resta bello in evidenza.

Filippo Palazzoni