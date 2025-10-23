La T Gema, è tornato ’Capitan America’. Jackson show, ma troppi cali di tensione

Il primo mini-ciclo di tre partite in sette giorni La T Tecnica Gema l’ha chiuso in crescendo, dando continuità al blitz di Piacenza con l’importante successo interno contro la Rucker San Vendemiano, il primo al PalaCarrara. Quella fra i leoni termali e i veneti di coach Aniello è stata la classica gara a due facce, dominata inizialmente dagli uomini di Andreazza, capaci di concedere soli 30 punti nei primi ventidue minuti…e ben 59 nei diciotto restanti. Già, perché da metà terzo periodo in poi la partita è sfuggita di mano ai padroni di casa, i ritmi si sono innalzati in maniera vertiginosa e questo ha fatto il gioco della Rucker, che dal -22 è stata capace di risalire la china fino al -4 palla in mano (76-72) nell’ultimo quarto. E così, per avere ragione di un avversario mai domo La T Gema ha dovuto sfondare il muro degli 80 punti per la seconda volta in quattro giorni e sfiorare quota 95 punti. Niente male per una squadra costruita per dominare nella propria metà campo.

"Siamo andati all’intervallo con uno scarto che forse avrebbe potuto essere maggiore, ma eravamo consapevoli di aver fatto un buon lavoro fin lì – ha commentato coach Andreazza nel post-gara –. Il problema è nato nella ripresa, perché saliti subito sul +22 abbiamo smesso di difendere, cercando lo striscione del traguardo con troppo anticipo. Sono errori che non puoi permetterti contro squadre che hanno un talento così diffuso".

A salvare La T Gema ci ha pensato…Capitan America: Jackson ha fatto il Jackson e ha sigillato la vittoria rossoblù con giocate decisive, mostrando lucidità nonostante i 30 minuti sul parquet, dovuti anche ai problemi fisici di Gianmarco Gulini, il quale ha accusato nel corso della gara un riacutizzarsi dell’infortunio che lo ha tenuto ai box in questa primissima parte del campionato: "Abbiamo necessità di capire bene l’infortunio di Gulini. La nostra squadra è pensata in tutto e per tutto con dieci giocatori e chiaramente se si accorciano le rotazioni, l’intensità può calare – ammette il tecnico nativo di Montebelluna –. Alla fine i canestri di qualità di Jackson hanno fatto la differenza nel chiudere i conti negli ultimi decisivi possessi: una situazione che vorremmo diventasse una consuetudine ma affinché questo si verifichi Gulini deve trovare continuità di impiego, perché anche stasera Josh ha giocato quasi 30 minuti e a lungo andare rischiano di essere troppi".

Filippo Palazzoni