La T Gema in costruzione, sorrisi per il Dany

Su questa La T Tecnica Gema Montecatini è ancora appeso un cartello con su scritto "lavori in corso" grosso come una casa. E’ questo il verdetto espresso dal secondo scrimmage del precampionato dei "leoni" termali, disputato ieri pomeriggio al palazzetto dello sport Sandro Pertini di Bardalone. Ancora senza Michele Peroni, ma con in più un Nicola Mei aggregato da una decina di giorni al gruppo rossoblù, Montecatini arranca più del previsto nella fase centrale del match, così il Consorzio Leonardo Quarrata dei mille ex (Molteni, Angelucci e Tiberti oltre a coach Tonfoni), pur venendo battuto 65-81 nel computo totale del punteggio, fa bella figura, togliendosi pure lo sfizio di vincere due quarti su quattro contro una fra le formazioni più accreditate della B Nazionale.

I mobilieri hanno gli stessi giorni di preparazione sulle gambe (cinque) dell’avversario affrontato la scorsa settimana dagli uomini di Andreazza, ovvero il Pistoia Basket, ma una caratura tecnica ovviamente diversa. Normale dunque che a D’Alessandro e soci rispetto a sette giorni fa riesca almeno inizialmente tutto più facile, come dimostra un primo tempino per larghi tratti comandato da La T Gema (12-22 il parziale), capace di imporre da subito la propria fisicità nel pitturato.

Dopo un quarto iniziale di rodaggio Quarrata però inizia a sciogliersi e a mettere pressione agli avversari, e complice qualche amnesia difensiva di quelle che non ti aspetti da giocatori navigati come Fratto e Strautmanis recita la parte della lepre per tutti i secondi 10’. Montecatini ha un sussulto verso la fine del quarto, vinto comunque dal Dany Basket grazie a due liberi in extremis di Tiberti.

Si segna con il contagocce in avvio di terzo periodo, le gambe dei giocatori termali diventano sempre più pesanti e Quarrata ne approfitta per prendere il largo grazie ai centri di Calabrese e Coltro. All’ennesimo uomo dimenticato in mezzo all’area coach Andreazza si lascia andare a gesti di disappunto e i suoi uomini si scuotono: parziale di 0-10 in avvio di ultimo periodo e tempino ampiamente indirizzato. La spia della riserva per i Tonfoni boys si accende inesorabilmente e La T Gema dilaga.

Filippo Palazzoni