La T Gema in scioltezza. Dominio rossoblù a Casale. In sei vanno in doppia cifra

NOVIPIù CASALE MON

60

LA T TECNICA GEMA MCT

82

CASALE MONFERRATO Guerra 4, Caglio 7, Zangheri 2, Marcucci 9, Martinoni 2, Zanzottera 13, Rupil 11, Basta 6, Dia 6, Osagie, Flueras, Mossi ne. All. Corbani

MONTECATINI Burini 12, Jackson 17, D’Alessandro 2, Acunzo 4, Strautmanis 10, Vedovato 13, Bargnesi 12, Passoni 10, Fratto 2, Del Vigna, Gulini ne. All. Andreazza

ARBITRI Rezzoagli, Marconetti, Bernardi

NOTE parziali 11-23, 29-40, 41-63

CASALE MONFERRATO

Non rischia praticamente mai La T Tecnica Gema Montecatini al PalaEnergica "Paolo Ferraris" di Casale Monferrato: pur restando quasi subito orfani di Acunzo (condizioni da verificare in vista del big match contro Piacenza) i "leoni" termali dominano in lungo e in largo la Novipiù di coach Corbani, danno la spallata decisiva al match nel terzo periodo e mandano ben sei giocatori in doppia cifra sui nove utilizzati, chiudendo 60-82 dopo un lungo garbage time. Con la prima bomba di marca rossoblù, firmata da Burini, i termali costruiscono il primo strappo della serata dopo appena 4 minuti. Il time-out immediato richiesto da Monferrato non cambia più di tanto la situazione, al termine della prima frazione si è già creato il solco ampio che La T Gema cercava (11-23).

Ci si aspetta una reazione da parte di Casale, i 4 quattro punti consecutivi dell’argentino Zanzottera potrebbero dare la spinta per il contrattacco, ad impedirlo è il Jackson-show: tre "bombe" per 9 punti complessivi in 3 minuti per l’americano, padrone assoluto del match. Caglio e Rupil permettono alla Novipiù di non naufragare e ad avere ancora qualche briciolo di speranza ma al ritorno dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo gli uomini di Andreazza decidono di dare la spallata decisiva al match.

A mettersi in ritmo da dietro l’arco un altro tiratore scelto, Passoni, il quale apre un parziale di 9-0 chiuso ancora da una tripla di Jackson. Sono ora 20 le lunghezze di vantaggio e nel frattempo il canestro è tornato ad essere piccolo come la cruna di un ago per Casale: Marcucci torna a far segnare i locali dopo svariati giri d’orologio ma ormai il match sembra aver preso un indirizzo ben preciso in favore degli ospiti. Per far tornare tutto in discussione servirebbe una partenza sprint dei piemontesi in avvio di quarto periodo, che non arriva: Zanzottera e Rupil provano quantomeno a salvare l’onore per la Novipiù, mentre dall’altra parte si pensa già all’Assigeco: turnover scientifico (per quanto possibile) nei minuti finali, nei quali trova spazio anche il classe 2008 Del Vigna.

Filippo Palazzoni