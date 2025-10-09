La T Gema opaca. Scarsa continuità. Difesa disattenta

La sorpresa della terza giornata di campionato in Serie B Nazionale la regala La T Tecnica Gema Montecatini, ed è una sorpresa in negativo. Nessuno si aspettava che al Palasport Città di Vicenza contro la S4 Energia di coach Ghirelli gli uomini in rossoblù passeggiassero ma nemmeno che nella trasferta veneta lasciassero per strada due punti, al cospetto di una formazione solida e quadrata ma che lotta per altri obiettivi rispetto ai leoni termali.

C’è dunque da registrare un passo indietro rispetto alla convincente vittoria di Vigevano, non solo sul piano del risultato ma anche della prestazione: Vicenza ha avuto in mano le redini del match per quasi trentacinque minuti su quaranta, con D’Alessandro e compagni quasi sempre costretti a rincorrere.

Una situazione che si era verificata, seppur in miniatura, anche nelle prime due puntate di questa regular season. Episodi che suggeriscono una scarsa continuità di rendimento nell’arco dei quaranta minuti e forse anche qualche problema di approccio alle partite: "Siamo alla terza giornata ed è normale che di situazioni da aggiustare a livello tecnico e tattico ce ne siano tante, tocca allo staff rivederle insieme ai giocatori, la cui disponibilità è totale – ammette coach Andreazza –. C’è comunque un po’ di rammarico perché pur non giocando una partita brillantissima sotto molti aspetti abbiamo avuto l’opportunità di portarla via e alla fine abbiamo perso per un tiro sbagliato e un rimbalzo non catturato".

Oltre ad aver concesso qualcosa di troppo sotto le plance è stata la grande libertà accordata ai tiratori vicentini una delle chiavi del ko rossoblù: "Sapevamo delle qualità balistiche dei giocatori di Vicenza, nei primi due quarti i vantaggi che si sono creati derivavano da situazioni tattiche precise sulle quali siamo sempre stati in ritardo – commenta il coach di Montebelluna –. Nei secondi venti minuti siamo riusciti a leggere meglio il gioco ma abbiamo commesso alcune distrazioni che ci sono costate care".

