La T Gema: Peroni. Fabo, Barsotti resta

Storia di un flop tutt’altro che annunciato. Mateo Chiarini lascia Montecatini Terme, sponda La T Tecnica Gema, dopo appena dieci mesi e un’esperienza in rossoblù non certo esaltante alle spalle. Arrivata l’estate scorsa fresca di investitura a MVP della regular season di Serie B Nazionale 2023-2024, la guardia argentina nativa di Còrdoba non è riuscita a replicare la stagione del suo debutto nel basket italiano. Mantenersi sugli standard di un campionato disputato ai massimi livelli era già difficile di per sé, figuriamoci se si è costretti a saltare più di un terzo delle partite stagionali per infortunio. I guai fisici sono stati la vera discriminante del periodo vissuto in maglia rossoblù da Chiarini, costretto a guardare dalla panchina anche il trionfo in Coppa Italia dei suoi compagni, tuttavia c’è però anche da dire che nei momenti in cui la sfortuna non lo ha perseguitato "el jefecito" non ha inciso quanto ci si aspettava da un giocatore del suo calibro, anche in virtù dell’investimento fatto per portarlo alla corte di coach Del Re. Del Chiarini montecatinese si ricordano infatti poche prestazioni memorabili (le due stracittadine vinte contro la Fabo Herons, il derby personale contro la Pielle Livorno al Modigliani e gara-3 di playoff al Taliercio di Mestre), mentre resterà negli occhi lo 0 alla casella punti segnati fatto registrare nella decisiva gara-5 persa contro Mestre. Nel futuro dell’argentino potrebbe esserci la Spagna o addirittura un ritorno in patria, in casa La T Gema però si è già pronti a voltare pagina: è vicino infatti l’approdo in rossoblù di Michele Peroni, guardia-ala classe 1994 protagonista di un triennio esaltante in maglia Elachem Vigevano. Per lui 7 punti, 2 rimbalzi e 1.3 assist a partita nell’ultimo campionato di Serie A2, concluso con la retrocessione ai playout dei ducali proprio contro la Libertas Livorno dei suoi futuri compagni di squadra Fratto e Bargnesi, i cui arrivi sono ormai stati formalizzati.

Filippo Palazzoni