La T Gema, prova di forza: "La nostra miglior gara"

La dimostrazione di potenza dispiegata sul parquet del PalaCarrara di Pistoia mercoledì sera da La T Tecnica Gema Montecatini non può permettere a coach Marco Andreazza e ai suoi ragazzi di abbandonarsi in voli pindarici: dopotutto siamo solo in autunno e ci sono davanti almeno altri sei mesi di pallacanestro. Di certo però ha impressionato. Un po’ perché a finire nel frullatore rossoblù non è stato un avversario qualsiasi ma una delle prime squadre della pista, quell’Assigeco Piacenza appena retrocesso dalla A2 che rappresenta una delle più serie candidate per il ritorno al piano superiore, un po’ perché i leoni termali erano gravati dalle assenze di Gulini e soprattutto Acunzo, che hanno ridotto le rotazioni di Andreazza a sole otto unità. Nonostante ciò La T Gema ha chiuso la pratica essenzialmente in due quarti, sbranando subito gli emiliani in un primo quarto concluso con l’incredibile score di 34-12, e si è concessa poi il lusso non solo di gestire i minutaggi nel finale, dando spazio ai giovanissimi Benvenuti e Del Vigna, ma anche di far riposare sostanzialmente per metà partita Darryll Jackson: all’americano con passaporto maltese sono stati più che sufficienti i 20 minuti e spiccioli passati sul parquet per affossare quella che fu l’UCC Casalpusterlengo, con 19 punti e giocate di classe cristallina.

A far specie è stato l’atteggiamento di D’Alessandro e compagni, che hanno aggredito proprio fisicamente l’avversario fin dalla palla a due, asfissiandolo con una pressione costante, facendo valere il proprio tonnellaggio, e hanno finito per concedere le briciole da un punto di vista difensivo. Ma la Montecatini targata La T Tecnica e Gema non è stata solo solida ed equilibrata, è stata anche a tratti bellissima da vedere, un flusso cestistico continuo e costante. È stata ritmo, intensità, armonia. Tutti ingredienti che coach Andreazza vorrebbe sempre vedere nelle prestazioni dei suoi ragazzi "ma so che non potrà essere sempre così", sottolinea il tecnico ex Libertas Livorno nel post-partita: "È stata probabilmente la nostra miglior prestazione stagionale, sono ovviamente contento anche perché ci siamo anche dati l’opportunità di gestire i minutaggi e non era affatto scontato – ha commentato il condottiero dei "leoni" termali - Sappiamo infatti come vanno queste dinamiche, quando ti mancano due rotazioni non sempre si riesce a sopperire e alla lunga la situazione è difficile da sostenere. Per questo speriamo innanzitutto di recuperare Acunzo il prima possibile, poi valuteremo con la società se intervenire nuovamente sul mercato per sostituire Gulini".

Filippo Palazzoni