La T Tecnica Gema all’esame Vigevano. Sfida nella sfida tra Andreazza e Salieri

Si sente spesso dire quando si parla di sport collettivi che incontrare le squadre forti all’inizio del loro percorso, quando ancora gli automatismi non sono oliati a dovere e l’amalgama di gruppo non è ancora completa, è sostanzialmente un vantaggio. Un assioma che non varrà sempre ma che molto probabilmente vale per la Elachem Vigevano di questo avvio di stagione, e il motivo è presto detto: i ducali, avversari di giornata de La T Tecnica Gema Montecatini e retrocessi in B Nazionale dopo due stagioni in A2, hanno costruito uno dei roster più equilibrati e completi della categoria, puntando sull’ex rossoblu Corgnati, su Gajic, Verazzo, Fiusco e sul centro lituano Kancleris, ma sono ancora un cantiere aperto avendo rivoluzionato praticamente tutto, cambiando dieci giocatori su dieci ma non la guida tecnica, rimasta nelle mani dell’esperto Stefano Salieri. Affrontarli da novembre in poi, quando verosimilmente il processo di crescita si sarà completato, sarà una bella gatta da pelare per qualsiasi formazione della categoria, ciò non vuol dire che sfidare la Vigevano attuale sia una passeggiata di salute, soprattutto nel catino infernale del PalaElachem (palla a due alle 18) e soprattutto per una squadra come quella di Andreazza che è praticamente nella stessa situazione di quella gialloblù. Lo si è visto in Supercoppa e anche nel primo tempo svagato contro Lumezzane che D’Alessandro e compagni sono ancora lontani dalla loro miglior versione, nonostante la reazione di terzo e quarto periodo abbia portato comunque due punti.

Il livello di difficoltà in questo secondo impegno di regular season però si alza bruscamente e la settimana di allenamenti appena trascorsa in casa La T Gema ha avuto come obiettivo proprio quello di mettere fieno in cascina e farsi trovare pronti per il primo test contro una diretta concorrente per la zona playoff: "Atteggiamento, attenzione e intensità sono stati ottimi in settimana – commenta coach Andreazza –. La Elachem, come tutte le squadre di Salieri, sa essere molto aggressiva a livello difensivo e da questo genera canestri facili in contropiede, ha atipicità in ogni ruolo, giocando spesso con quattro piccoli anche se dispone di lunghi verticali e dinamici che possono metterti in difficoltà. Sarà importante il controllo del ritmo ed evitare di innescare giocate facili con le palle perse. Sono partite che puoi vincere su campi così caldi solo con una grande solidità mentale estesa per tutti i 40 minuti. Questo è il nostro obiettivo per domenica".

