La T Tecnica Gema Montecatini cerca la quarta vittoria consecutiva al PalaCarrara

Fare quattro per non essere la numero quattro: nell’ultima partita di regular season, in programma oggi alle 18 al PalaCarrara, La T Tecnica Gema Montecatini cerca la quarta vittoria consecutiva per non rischiare di scivolare nuovamente al quarto posto (o addirittura al quinto, nel caso in cui sia Luiss che Virtus Roma dovessero vincere). Con un successo ai danni General Contractor Jesi, contro la quale Savoldelli e compagni peraltro hanno un conto in sospeso dopo il ko dell’andata, non ci sarebbe infatti bisogno di calcoli o di risultati favorevoli dagli altri campi: i leoni termali conserverebbero il terzo posto strappato nel venerdì di Pasqua a quella stessa Luiss Roma che è stata l’ultima squadra in grado di battere La T Gema e che nemmeno un mese fa sembrava irraggiungibile. "È una sfida fondamentale per garantirci una posizione importante mentre perdere, con due contestuali vittorie delle romane, potrebbe portarci addirittura in quinta posizione – commenta Marco Del Re –. Sarebbe vero un peccato al termine di una stagione così intensa nella quale siamo stati a lungo secondi. Vogliamo chiudere al meglio".

Non si può dire che l’ultimo avversario di questa stagione regolare sia in salute: l’ultima vittoria di Jesi risale al 30 marzo scorso e gli uomini di Ghizzinardi nelle scorse settimane sono andati incontro a sconfitte anche piuttosto pesanti, tuttavia la General Contractor arriva al PalaCarrara con ancora la chance di conquistarsi un posto al sole in chiave play-in. In più, sottovalutare una squadra che può vantare giocatori come Di Emidio, Bruno e l’ex di turno Petrucci potrebbe essere una pratica pericolosa: "I ragazzi sanno bene cosa li attende, ci siamo preparati forte in settimana e giochiamo contro una squadra imprevedibile, che sulla gara secca può fare risultato con chiunque – avverte Del Re –. L’obiettivo per noi sarà difendere duro, tenere alta la concentrazione e scendere in campo già in modalità playoff".

Filippo Palazzoni