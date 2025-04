La T Tecnica Gema Montecatini affronta Gemini Mestre nei playoff di basket

La partita contro la General Contractor Jesi, persa 70-76 dopo essere stata sotto per quasi quaranta minuti, non è stata di certo il miglior viatico possibile in vista dei playoff per La T Tecnica Gema Montecatini. È vero, alla fine la contemporanea sconfitta della Luiss Roma ha garantito comunque il terzo posto a Savoldelli e compagni ma a bocce ferme l’impressione è che i cugini "aironi" più che fatto un regalo abbiano giocato uno scherzetto ai leoni rossoblù, visto che la combinazione dei risultati ha portato in dote probabilmente l’avversario più complicato possibile per il primo turno dei playoff, quella Gemini Mestre che alla vigilia della stagione era data come una delle candidate più accreditate per il passaggio di categoria e che nella sessione invernale di trattative si è pure rafforzata, concludendo il campionato in crescendo.

La T Gema di fatto è stata inserita in un tabellone infernale, con Mestre come primo ostacolo, una fra Legnano e la vincente del play-in fra Luiss Roma, Chiusi e Sant’Antimo in semifinale e l’eventuale finalissima contro una Liofilchem Roseto tornata ad essere spauracchio. "Non penso ci sia bisogno di stimoli particolari quando si giocano i playoff, ma incontrare un avversario quotato come Mestre al primo turno può darne di ulteriori – ammette coach Marco Del Re – In queste due settimane lavoreremo per farci trovare pronti e per mettere in campo la migliore squadra possibile". L’attenzione in casa montecatinese ora si sposta sul recupero degli infortunati: per Mattia Acunzo sarà una corsa contro il tempo, mentre Mateo Chiarini dovrebbe riuscire ad essere a disposizione per gara-1 di domenica 11 maggio.

Filippo Palazzoni