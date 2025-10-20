La T Tecnica Gema piega San Vendemiano. Il rientro Rucker soffocato da Jackson

La T Tecnica Gema

94

Rucker San Vendemiano

89

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 3, Jackson 23, D’Alessandro 1, Acunzo 10, Strautmanis 14, Bargnesi 15, Vedovato 11, Fratto 10, Passoni 7, Gulini, Del Vigna ne. All. Andreazza.

RUCKER SAN VENDEMIANO: Tassinari 27, Picarelli 11, Morici 2, Cebasek 8, Pagani 23, Murri 8, Bedetti 7, Onojaife 3, Sinagra, Dalla Cia ne. All. Aniello.

Arbitri: Marzulli, Chiarugi e Corso.

Parziali: 20-17, 41-30, 70-61.

La T Tecnica Gema Montecatini "espugna" il suo PalaCarrara e dà seguito alla vittoria di Piacenza piegando 94-89 la Rucker San Vendemiano al termine di un match complicatosi improvvisamente dopo il +22 di inizio terzo periodo.

La cronaca. Rucker sempre di rincorsa.

Dopo un primo tempo di buona difesa, Montecatini parte 11-0 e vola sul +22 a suon di triple. Dal time-out nasce un mini-break bianconero, velocemente annullato però dalle triple in successione di Bargnesi e Acunzo: contro una T Gema che tira col 45 percento da tre i veneti fanno quello che possono, tornano a -13 grazie al centro dall’angolo di Bedetti e si mantengono più o meno in linea di galleggiamento nonostante le percentuali al tiro dei rossoblù non accennino a calare col passare dei minuti.

I ritmi del match adesso sfuggono al controllo dei padroni di casa e questo gioca nettamente a favore dei veneti, i quali danno un senso all’ultima frazione trovando sulla sirena il canestro del -9 con Cebasek. Il fade-away di Fratto all’alba del quarto periodo significa nuovo allungo termale (75-61), vanificato dall’8-0 interamente confezionato dalla panchina ospite. Adesso "Sanve" è davvero vicina, l’1/2 dalla lunetta di Vedovato non aiuta una Montecatini imbambolata e quando Tassinari connette il gioco da tre punti la partita per gli uomini di Andreazza si complica ufficialmente.

Bravi i leoni termali a non disunirsi e a ripartire dalle cose semplici, come una difesa che riprende a sporcare gli ingranaggi offensivi bianconeri e un paio di canestri di un redivivo Jackson, che tanto semplici invece non sono. Murri cosparge di pepe la coda del match, ma è sempre Jackson a vestire i panni di Capitan America e a mettere in ghiaccio la prima vera vittoria casalinga per la Montecatini targata La T Gema.

Filippo Palazzoni