LA T TECNICA GEMA. Toscano dice addio. Va alla Virtus Roma

Dopo venticinque giorni di silenzio assoluto qualcosa si muove in casa La T Tecnica Gema Montecatini, ma la prima notizia post eliminazione a gara-5 del primo turno playoff contro la Gemini Mestre non è una buona notizia per i leoni termali e getta ulteriori ombre sul futuro della franchigia montecatinese: Daniele Toscano, uno dei giocatori di punta del roster di coach Marco Del Re, ha deciso infatti di salutare i colori rossoblù dopo una sola annata e di accasarsi alla Virtus Roma, altra grande delusa di questa Serie B Nazionale 2024-2025. L’addio di Toscano era nell’aria già da giorni, a dare l’ufficialità è stata proprio la società capitolina, che ha annunciato l’ex Cento con un comunicato apparso sui propri media: "In arrivo dalla Gema Montecatini, dove ha vinto la Coppa Italia LNP 2025 aggiudicandosi anche il titolo di MVP della finale, l’ala classe 1994 ha firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2027", si legge nella nota del sodalizio giallorosso.

f. pal.