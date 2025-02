La Ta Gema spenta, Chiusi vola con Gravaghi

Umana 92La T Tecnica Gema 74

UMANA: Raffaelli 12, Criconia 21, Ceparano 10, Rasio 6, Renzi 12, Gravaghi 24, Chapelli 3, Fall 2, Ius 2, Longetti Si. ne, Longetti Sa. ne. All. Zanco.

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 5, Passoni 11, Toscano 14, D’Alessandro 10, Bedin 5, Savoldelli 15, Acunzo 11, Di Pizzo 3, Gattel ne, Cellerini ne, Albelli, Chiarini ne. All. Del Re.

Arbitri: Esposito e Guercio.Parziali: 17-24, 46-46, 67-60.

PAGA dazio alle fatiche delle ultime intensissime settimane La T Tecnica Gema Montecatini, che ancora una volta senza Chiarini si arrende ad una San Giobbe Chiusi più riposata e decisamente in grande spolvero. Ko parzialmente addolcito dallo stop di Ruvo a Caserta e dall’arrivo di Nicolai Stanic, arrivato ieri sera a Montecatini. Oggi sarà l’annuncio.

La cronaca. D’Alessandro subito on fire: è tutto suo il parzialino di 4-0 con cui La T Gema stappa la partita. Gli uomini di Del Re non trovano opposizione in area e continuano imperterriti sulla loro strada, fatta di imbucate e penetrazioni, mantenendo due possessi di vantaggio anche grazie ai punti dalla panchina di Savoldelli e Acunzo. Dopo i fuochi d’artificio iniziali le percentuali calano drasticamente al tramonto della prima frazione ma Passoni non lo sa e infila la bomba del +7 termale alla prima sirena (17-24). Tesoretto che i leoni dilapidano in un amen, con 7 punti subiti e 3 falli commessi nel primo giro di lancette del secondo quarto e grazie al canestro con fallo di Fall i bulls prendono per la prima volta in mano il comando delle operazioni. D’Alessandro è l’anima de La T Gema ma capitan Savoldelli non vuole essere da meno e ispira il parziale di 7-0 che catapulta di nuovo avanti i rossoblù (32-36). La reazione chiusina è rabbiosa e si materializza con il contro-break di 12-4, neutralizzato però dalle triple di Toscano e di un Savoldelli in stato di grazia.

Renzi inaugura la ripresa così come aveva concluso i 20’ iniziali, ovvero segnando. Raffaelli lo imita e l’Umana sprinta sul 56-52, prima che la vecchia guardia Gema (Passoni-Savoldelli) la riacciuffi. Il terzo tecnico fischiato a Montecatini, insieme a due canestri impossibili di Chapelli e Gravaghi, costringono ancora una volta gli ospiti ad inseguire e l’ultimo e decisivo quarto non inizia nel migliore dei modi per i Del Re boys, bloccati in attacco e con problemi di falli: Criconia porta infatti il vantaggio dei locali a sfiorare la doppia cifra. A farlo lievitare ulteriormente è il quarto tecnico fischiato ad una La T Gema stanca e nervosa: l’mvp del match Gravaghi ringrazia e porta Chiusi a +13, poi infierisce con altre due triple. I leoni provano a restare in linea di galleggiamento salvo poi cedere di schianto, chiudendo con un passivo pesante.

Filippo Palazzoni