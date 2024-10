La Tarros incappa in un’altra serata amara. A Quarrata domina, poi la beffa sulla sirena

QUARRATA

72

TARROS SPEZIA

70

QUARRATA: Lytvyn, Nyuol, Angelucci 2, Artioli 5, Balducci 3, Molteni 5, Regoli 13, Antonini 13, Tiberti 27, Calabrese 4, Diks, Babovic. All. Tonfoni. TL: 15/21.

TARROS SPEZIA: Carpani 20, Pettinaroli 12, Ramirez 9, Gogishvili 1, Merlo 1, Giazzon ne, Leporati ne, Morciano 16, Fazio 2, Tedeschi 5, Dias 4. All. Diacci. TL: 11/18.

Arbitri: Marinaro di Cascina e Baldini di Castelfiorentino.

Parziali: 20-16, 33-32, 53-57.

QUARRATA (Pistoia) – Se il ko casalingo dopo due supplementari contro Mens Sana Siena era stato digerito amaramente, bastano le parole di fine gara da parte di Alberto Tonfoni, coach di Quarrata, a dire quanto questa nuova sconfitta di misura sia stata amarissima. "Prima di tutto – esordisce il tecnico dei toscani – faccio i complimenti a Spezia che è stata la squadra più dura che abbiamo affrontato: sono solidi in difesa, ci hanno rotto ogni linea di passaggio, insomma hanno fatto una prestazione difensiva di gran livello. Francamente di buono mi prendo solo la vittoria, arrivata non tanto per il nostro carattere ma di fortuna, perché se avessero vinto loro non avrebbero rubato nulla". Tanto basta per inquadrare un match solidissimo da parte dei ragazzi di coach Diacci che vedono sfumare solo sul tap-in di Tiberti sulla sirena che regala così il successo ai padroni di casa. Gara sempre in equilibrio con Quarrata che non riesce mai a scappare sempre rintuzzata dalla caparbietà dei bianconeri.

Anzi, nel terzo tempino sono proprio Fazio e compagni, nonostante ancora errori alcuni veramente incredibili, a provare ad allungare (46-54, 26°) sospinta dalle triple di Morciano e dalla solidità di Carpani, Ramirez e Pettinaroli. Quarrata si riavvicina anche con un pizzico di fortuna con la tripla di tabella di Antonini allo scadere del terzo tempino ed opera il contro break 66-62 al 36’. I ragazzi di Diacci non mollano e i sei punti consecutivi di un Carpani monumentale ribaltano ancora l’inerzia al 38°. Spezia ancora a +3 a 46 secondi dalla fine grazie alla penetrazione in contropiede di Ramirez. Regoli pareggia con un gioco da tre punti. Poi l’errore al tiro di Carpani mentre Quarrata trova il tap-in vincente di Tiberti proprio sulla sirena. Domenica alle 18 si torna al PalaSprint con la Tarros che riceve la visita di un’altra big del campionato: Empoli.

Gianni Salis