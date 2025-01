La Tarros non può più permettersi di sbagliare. A Siena ultima chance per arrivare ai playoff

E’ stata una settimana dannatamente complicata. Non solo perché c’era da metabolizzare la brutta sconfitta di Empoli ma soprattutto perché l’influenza ha falcidiato buona parte della squadra, che tra l’altro ha registrato gli addii di Manuel Carpani e Davide Leporati e gli ingressi di Niccolò Steffanini e Leonardo Manto, quest’ultimo ufficializzato nell’allenamento di venerdì sera. Dunque una settimana non propriamente propedeutica per chi come la Tarros Spezia doveva preparare una sfida importante, delicata e difficile come quella odierna in cui al PalaSprint farà visita il Costone Siena tanto più che la squadra di coach Michele Belletti, che tra l’altro conosce molto bene Federico Loschi avendolo avuto alla Pielle Livorno, giunge nel Golfo dei Poeti dopo aver subìto contro Cecina il primo ko casalingo stagionale. Cinque giornate al termine e speranze ridotte al lumicino per Ramirez e compagni per agguantare uno dei primi 6 posti che danno diritto ai playoff nella seconda fase del campionato di B Interregionale. I bianconeri infatti sono attualmente ottavi in compagnia di Virtus Siena e Cecina, che tra l’altro nella ultime gare ha sprintato tornando nel cuore della lotta, a due punti dal Quarrata (7°) e a 4 lunghezze dalla coppia formata da Mens Sana Siena ed Arezzo.

"Abbiamo avuto una settimana con grandissimi problemi ad allenarci – ammette coach Marco Mori – l’influenza ci ha tolto diversi giocatori e soltanto nell’ultimo allenamento di venerdì ci siamo allenati in modo soddisfacente. Unico ancora assente è stato Tedeschi. Un po’ di energia positiva ci è arrivata da Niccolò e Leonardo, gli ultimi arrivati. Costone? Una squadra con un grande potenziale in fase offensiva e che fa molti cambi sistematici in difesa oltre ad essere ottimamente allenata". Rientra ma non sarà al 100% Pettinaroli. Insomma per la Tarros ci sarà da scalare una montagna per aver ragione dei gialloverdi toscani. Sarà l’occasione anche di rivedere i gemelli Paoli che l’anno scorso hanno vestito di bianconero con ottimi risultati. Ma non solo. Costone può contare sull’ala forte spezzina Nicola Bastone, su Alessandro Banchi e Ferdinando Nasello, un lusso per questa categoria. Palla a due alle 18 al PalaSprint: arbitrano Vozzella di Genova e Cirinei di Pisa.

Gianni Salis