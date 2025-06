La Tarros si mette in guardia. Da Livorno arriva Puccioni

Alberto Puccioni, guardia di 190 cm, classe 2000, originario di Pisa è il terzo nuovo tassello che va sicuramente ad impreziosire, ma non completare, la batteria degli esterni della Tarros Spezia, ora composta dallo sloveno Primož Kmetic, da Jacopo Cellerini e dal capitano Ramon Ramirez, quest’ultimo finora l’unico confermato della passata stagione. Manca ancora il playmaker che nelle intenzioni del club di ‘via Parma’ dovrebbe rivestire il ruolo di titolare, almeno ai blocchi di partenza della prossima stagione, e indiziato numero 1 è Francesco Tedoldi (classe 2005), che in questi giorni di casting al PalaSprint ha destato ottime impressioni all’interno del sodalizio dei Caluri. Un casting in cui anche altri profili interessanti sono finiti sul taccuino di Maurizio Caluri, direttore sportivo della Tarros. "Abbiamo le idee chiare e non abbiamo fretta. D’altronde la nostra filosofia è la medesima: bisogna cercare di allestire una squadra possibilmente competitiva ottimizzando il budget, dunque cercando di sbagliare il meno possibile". Puccioni, dopo tutta la trafila nelle giovanili di Pontedera e 25 presenze a referto nella stagione 2017-18 in C Gold, approda a Cassino (under 20 e serie B) per due stagioni, quindi torna in Toscana.

Con Montecatini nel 2021-22, sponda Herons, 17 gettoni in C Gold mentre in quella successiva va a Cecina (26 presenze) sempre in C Gold contribuendo all’approdo in B Interregionale, poi una stagione a Siena con la Mens Sana in C regionale quindi l’anno scorso, sempre in C regionale, veste la maglia dell’Us Livorno dove ha chiuso il campionato con oltre 18 punti di media a partita. "Sono un play guardia, la mia caratteristica è il tiro da tre punti, ma posso difendere, tirare, insomma fare un po’ tutto" diceva il giocatore pisano solo 12 mesi fa approdando a Livorno. "E’ un grandissimo tiratore da tre punti – afferma Maurizio Caluri – ma non solo questo ovviamente. E’ anche capace di attaccare il ferro con decisione ed è un pericolo costante per le difese avversarie. E’ un giocatore completo, siamo certi che la sua esperienza e il suo talento offensivo saranno risorse preziose per affrontare al meglio la nuova stagione".

Gianni Salis