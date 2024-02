La Tarros Spezia senza Rajacic nel derby col Sestri al PalaSprint

Senza Rajacic. Ma non per un infortunio o altro. E’ che le strade del serbo e della Tarros si sono separate in modo consensuale. Così recita il comunicato del club di ‘via Parma’ che ha annunciato ufficialmente la rescissione del contratto con l’atleta di Belgrado. Oggi dunque contro Sestri, nel derby ligure e nell’unica gara del turno, il penultimo, in cui entrambe le contendenti non hanno più nulla da chiedere a questa prima fase del campionato di serie B Interregionale. La Tarros infatti è già matematicamente salva ed è approdata alla Poule Silver mentre Sestri Ponente dovrà lottare per restare in categoria essendo approdata alla Poule Bronze.

I genovesi, a dispetto di un classifica che li vede attualmente all’ultimo posto, nell’ultimo mese hanno cambiato decisamente modo di giocare avendo nuovi interpreti e soprattutto un nuovo ‘manico’ in panchina, Massimo Bianchi, classe ’55, milanese legatosi per molti anni alla Viola Reggio Calabria come giocatore e poi un lungo girovagare per lo Stivale come allenatore. E tutto ha prodotto gare sostanzialmente molto equilibrate anche contro le big del girone con tanto di exploit sul campo della capolista Cecina non più tardi di due settimane fa per poi andare punto a punto contro la Virtus Siena la settimana scorsa. Oltre al nuovo coach a Genova sono arrivati l’ala-pivot Gabriele Mirone e la guardia Leonardo Bassi che hanno allungato decisamente le rotazioni. Chi invece le accorcia è coach Andrea Scocchera che con l’addio di Rajacic perde un elemento di spessore.

"Sì, siamo tornati ad essere un po’ corti – ammette il tecnico dei bianconeri – ma è tutta la stagione che ci conviviamo con questa situazione. E’ chiaro che tutti dovremo dare qualcosa in più". Anche perché, raggiunta la salvezza, "non è che ora si possa staccare le mani dal volante – ricorda Scocchera –; in più oggi si tratta di un derby a cui la società tiene molto". Settimana in cui si sono allenati anche diversi elementi dell’under 19 e della serie D visto che Mencarelli ha problemi alla spalla, Preci out per infortunio, Steffanini tenuto lontano dagli allenamenti per il proprio lavoro.

Palla a due alle ore 18 al PalaSprint: arbitrano Michele Forte di Siena e Samuele Rossetti di Rosignano Marittimo (Li).

Gianni Salis