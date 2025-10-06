La Tav viaggia più veloce. Niente da fare per la Fabo

TAV TREVIGLIO BRIANZA82FABO72

TREVIGLIO Rubbini 9, Morina 12, Rossi T. 4, Taflaj 6, Anaekwe 16, Restelli 14, Marcius 11, Agostini 5, Anchisi 5, Reati ne, Ronchi ne, Daccò ne. All. Villa Rossi F. 8, Aukstikalnis 16, Natali 4, Chinellato 27, Giombini 12, Ricci 3, Sgobba 2, Dell’Uomo, Kamate, Mastrangelo, Antonelli ne, Benites ne. All. BarsottiARBITRI Boscolo, Scarfò e Di Luzio

NOTE parziali 19-20, 39-34, 69-52

Arriva molto prima del previsto il primo ko stagionale per la Fabo Herons Montecatini. Gli "aironi" cadono per la seconda volta al PalaFacchetti dopo gara-1 di semifinale playoff della scorsa stagione, ma stavolta la sconfitta è più netta di quanto il punteggio (82-72 il finale) tenderebbe a indicare e suggerisce che qualcosa da sistemare c’è, anche in una squadra apparentemente impossibile da battere come quella rossoblù. Fra queste non c’è Riccardo Chinellato, ancora una volta mattatore con 27 punti, mentre dall’altra parte tutti si aspettano Marcius protagonista e invece a trascinare la TAV è un Anaekwe da 16 punti, 9 rimbalzi e 31 di valutazione, che con 3 stoppate nei primi 4 possessi termali del match fa subito capire l’antifona ai Barsotti boys. I quali per la verità convincono per quasi due quarti nonostante un Aukstikalnis inizialmente poco ispirato, si aggrappano alla loro 4x100 per restare incollati ai lombardi, costruiscono intorno a Marcius una gabbia che tutto sommato regge e grazie a un Chinellato da leccarsi i baffi (6/7 da due nel primo tempo) piazzano un break di 12-0 che li proietta verso la doppia cifra di vantaggio (25-34).

La scelta di "tankare" Anaekwe non paga, perché è proprio un 4/4 dalla lunetta dell’italo-nigeriano a riaccendere la fiamma biancoverde: la TAV reagisce, impatta a quota 34 e poi a mette nuovamente la freccia grazie a due "bombe" consecutive di Taflaj. La Fabo si impantana sul più bello e resta inchiodata a quota 34: lo scarto di 5 lunghezze all’intervallo lungo fatalmente lievita nel corso di un terzo quarto infarcito di errori, spesso non forzati. Ad approfittarne è soprattutto Anaekwe, il quale nonostante la stazza imponente si fa sempre trovare anche in transizione, oltre ad essere infallibile a cronometro fermo. Barsotti si sbraccia ma i suoi si disuniscono e finiscono per sprofondare a -16 (57-41). Nel momento più complicato di questo inizio di stagione le uniche giocate intrise di lucidità le regala Ricci e grazie all’ex Libertas Montecatini accenna una timida reazione, rispedita però immediatamente al mittente dal gioco da tre punti finalizzato da Rubbini. Il 4/5 da dietro l’arco di Restelli e un’altra rocambolesca tripla, quella di Anchisi sulla sirena del terzo periodo, danno a coach Villa e ai suoi ragazzi il massimo vantaggio (+17) e rischiano di apporre la pietra tombale sul match già dopo trenta minuti. Se non succede è grazie a Chinellato e Aukstikalnis, ma gli Herons non rientrano mai sotto la doppia cifra di scarto.

Filippo Palazzoni