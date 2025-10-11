La trasferta. Coen avverte i giocatori dell’Attila Junior:: "Non guardiamo la classifica dei pescaresi»

"Questo sarà il primo test importante per capire se abbiamo fatto passi avanti, anche perché giocheremo fuori casa. Dei giocatori del Pescara temo soprattutto la freschezza atletica e la voglia che hanno di portare a casa i due punti". A dirlo è Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, che si esprime così in vista della trasferta di domani alle 18 contro Amatori Pescara, valevole per la terza giornata del campionato di serie B Interregionale. "Rispetto alla scorsa stagione, Pescara – aggiunge il tecnico dei portorecanatesi – ha confermato solo due giocatori ed è una squadra totalmente rinnovata. Loro vengono da un passo falso in casa e poi da un’altra sconfitta subita in un match combattutissimo, finito ai supplementari. Insomma, non facciamoci ingannare né dalla classifica né dalla nostre due vittorie, perché siamo a inizio campionato". Coach Coen spiega poi in cosa dovranno focalizzarsi i suoi giocatori: "Come tante squadre, Pescara ha una grande intensità e tanto agonismo in campo e dovremo abituarci a queste condizioni di gioco. Intanto sono due settimane che riusciamo ad allenarci con un numero giusto di giocatori e stiamo lavorando bene, tutto ciò mi dà fiducia".