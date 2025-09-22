La Una Hotels delude ed esce in semifinale

GIANTS ANVERSA 81 UNA HOTELS 78

GIANTS: Bello 9, Cheeks 11, Van Drom, Lasisi 5, Funk 12, Murray 18, Colak 5, Schoepen 11, Tumba 3, Kesteloot 7. N.e.: Poute e Kanbundji. All.: Moors

UNA HOTELS: Barford 15, Woldetensae 3, Caupain 17, Williams 6, Smith 9, Uglietti 2, Severini, Echenique 12, Vitali 4, Cheatham 10. N.e.: Mainini e Deme. All.: Priftis

Arbitri: Ademir Zurapovic (Bos), Boris Krejic (Slo), Ventsislav Velikov (Bul)

Parziali: 21-22, 44-38, 70-53

Note: spettatori 100. Tiri da 3: Giants 15/38, Unahotels 8/27; tiri liberi: Anversa 6/9, Reggio Emilia 16/18. Rimbalzi: 39-37.

Finisce in semifinale del Q-Round il sogno biancorosso di approdare in Bcl. Al termine di una partita giocata in modo orrendo per due interi quarti, e nonostante un’ultima frazione di grande orgoglio, l’Una Hotels viene battuta da Anversa. Sarà comunque Europa per Reggio, ma nella coppa meno prestigiosa, la Fiba Europe Cup. Vitali e compagni pagano i 49 punti subiti tra secondo e terzo quarto, frutto di tante pause e disattenzioni difensive che hanno permesso ai Giants di scatenare il proprio talento offensivo, concretizzatosi, in particolare, con le folate dall’arco dei 3 punti. Non è bastato ai reggiani giocare con efficienza gli ultimi 10’; troppo a lungo piatta e apatica la squadra di Priftis, che ha avuto, con l’eccezione di Barford e di Coupain, peraltro a sprazzi, poco dai titolari. Mentre dalla panchina il solo Smith è stato proficuo. Ancora da migliorare pure la condizione fisica, fattore anche normale a fine settembre, ma penalizzante nel contesto di un Q-Round.

Il primo abbrivio del match, ma sarà anche l’unico, è biancorosso: 5-11 al 5’. Pronta la reazione avversaria, a suon di "triple" ed alto ritmo, presagio di quanto avverrà poi; l’equilibrio del match si sposta a metà secondo quarto: i Giants "giganteggiano", è proprio il caso di dirlo, con un’ulteriore grandinata da tre punti: panieri che valgono il +6 del 6’ (34-28). Bottino con cui Anversa va all’intervallo lungo. Ma è il ritorno sul parquet è essere da incubo per la Una Hotels, i Giants continuano a colpire senza soluzione di continuità e gli emiliani subiscono in difesa. Il break di 14-5 dei portuali regala loro il +13, ma la rottura prolungata della Pallacanestro Reggiana continua sino al massimo svantaggio, -17, con cui si chiude il periodo. Visto l’andazzo mulla lascerebbe presagire quello che avviene nei 10’ conclusivi; d’orgoglio, più che di tecnica, con una pregevole difesa a zona ordinata da Priftis che manda fuori giri gli ingranaggi offensivi, sino ad allora perfetti, dei belgi, i biancorossi piazzano un sontuoso break di 21-4. Reggio arriva al -3 e ha pure due opportunità per pareggiare, fallite. E così, pure un pizzico di fortuna, Anversa si impone.