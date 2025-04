La Unohotels Reggio Emilia perde 79-66 a Brescia: troppi alti e bassi

Reggio Emilia, 27 aprile 2025 – Al termine di una partita decisamente non bella, fatta per tre quarti di reciproci strappi, anche se a tenere in mano il pallino del match, alla fine dei conti, sono sempre stati gli avversari, l’Unahotels cade sul parquet della Germani Brescia.

Partiti con l’handicap dell’assenza all’ultimo momento, causa attacco febbrile, di Faried, che contro una squadra solida e atletica come Brescia sarebbe servito come il panettone, anche per l’energia che mette in campo, i biancorossi hanno comunque giocato una gara dignitosa sotto il profilo dell’impegno, ma condita da grandi difficoltà offensive, pure per merito degli avversari, e in cui molti protagonisti della truppa di Priftis non sono stati all’altezza. Prestazione positiva, complessivamente parlando, per Faye, Vitali, Barford e un buon Chillo. Sottotono il resto della compagnia.

In avvio Brescia domina a rimbalzo, Reggio risponde con un’ottima difesa, ma il problema biancorosso è che in attacco non fa canestro neanche in una vasca da bagno e così la Germani, senza combinare oggettivamente granché, si ritrova avanti di dieci lunghezze a metà periodo (14-4) e di sette alla prima sirena.

Nel secondo quarto l’Unahotels trova finalmente parecchi panieri, in particolare dalla linea dei 6,75; fattore che produce anche un break di 7-0 che frutta il pareggio per la truppa di Priftis: 24-24. Coach Poeta chiama a quel punto time-out e la reazione lombarda arriva, sfruttando l’indubbia superiorità fisica. Bilan detta di nuovo legge e gli emiliani finiscono alle corde. Tuttavia, ancora una volta, Vitali e compagni tengono botta, e pur tra molti errori vanno all’intervallo lungo sul -5.

Al ritorno sul parquet l’Unahotels coglie di sorpresa la Germani, coniugando buona intensità difensiva a grande precisione dalla lunga distanza. Una “combo” che frutta il break di 10-2 che vale il primo vantaggio biancorosso del match (43-46). E’ però un fuoco di paglia perché Brescia, con talento e sagacia tattica, piazza un controparziale di 11-2 che riporta avanti i padroni di casa. Agli ultimi 10’ si arriva quindi con l’ex reggiano Della Valle e compagni avanti 56-50.

Il match prosegue in relativo equilibrio fino al 5' po la Germani, sospinta da Della Valle, piazza la spallata decisiva, con un parziale che le consente di tornare in doppia cifra di margine: 66-58. Reggio, anche perché un po' sulle gambe, non riesce più a ricucire.

Il tabellino

GERMANI: Bilan 15, Ferrero, Dowe 7, Della Valle 21, Ndour 14, Burnell 7, Ivanovic 7, Mobio 3, Rivers 2, Cournooh 3. N.e.: Tonelli, Pollini.

UNAHOTELS: Barford 12, Winston 12, Faye 11, Gombauld 6, Smith 2, Uglietti 1, Fainke, Vitali 8, Grant 2, Chillo 5, Cheatham 7. All.: Priftis

Arbitri: Mark Bartoli, Valerio Grigioni, Simone Patti Parziali: 19-12, 37-32, 56-50 Note: tiri da 3: Germani 7/24, Unahotels 7/28, tiri liberi:Brescia 26/31, Reggio Emilia 9/14. Rimbalzi: 48-37.